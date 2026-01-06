水電工硬上同居女友「扯破內褲逞慾」她拿剪刀絕望反抗…守住貞操卻挨告

記者陳弘逸／基隆報導

基隆楊姓男水電工去年底試圖對同居女友小花（化名）強制性交，把女方內褲扯破，啃咬左臉顴骨、還出手打人，她絕望抵抗，拿剪刀亂揮舞，割傷楊男頸肩、胸腹部才作罷，事後雙方對簿公堂，男方因涉犯強制性交未遂罪，遭法院判處2年有期徒刑。小花涉犯傷害罪被檢方起訴，但法官認為，她的行為屬「正當防衛」因此判她無罪。

判決指出，楊姓男水電工2025年11月19日酒後，對同居女友小花（化名）強制性交，把手伸入短褲扯破內褲，啃咬左臉顴骨、還出手打人，女方奮力抵抗侵犯、呼喊，並拿剪刀絕望亂揮試圖反擊，割傷頸肩、胸腹部對方才放棄性侵，但事後仍遭男方反告傷害罪。

此案，楊男涉犯強制性交未遂罪，一審遭基隆地方法院判處2年有期徒刑，案件尚未定讞。

至於小花涉及傷害罪部分，因楊男警詢時，全然沒提到他要對女方強制性交，也對案發原因輕描淡寫；檢方則認為，男方因先前求歡不成，攻擊行為已告一段落之後，雙方又因一言不合相互攻擊，因此，認定並非出於反擊才持剪刀攻擊，因此依法將她起訴。

法官考量，當時2人在住處，非外人得以擅自進入，難以求援獲得即時救助，小花處於孤立無援狀態下，對楊男肢體抵抗等行為主觀上具有防衛之意，顯然未明確考量女方處境，也對她有超越常人的過苛期待。

法官認為，小花面對楊男不法侵害本於防衛自己權利，才對男方做出施加傷害行為，且並未過當，也沒有做出報復行為，因此，可援引刑法關於防衛權規定，審理後，確認屬於必要之防衛行為，無過當濫用防衛，因此判她無罪。

