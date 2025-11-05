水電工超搶手 人力銀行估薪資3年成長20%

▲AI教父黃仁勳日前在英國Channel 4新聞中明白指出「如果你是電工、水管工或木匠，我們將需要數十萬人來建設這些工廠」。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] AI教父黃仁勳日前在英國Channel 4新聞中明白指出「如果你是電工、水管工或木匠，我們將需要數十萬人來建設這些工廠」。其中也提到這些工種將成為未來職場的重要支柱，資料中心快速擴張，將為年輕人創造數以千計的工作機會，只要他們願意去唸技職學校。

日前有網友在論壇發文表示「男友相關科系畢業，兩年前進了工程行，從零學起，日薪從1400做了到一年後調到1750就喊停了，每天工時8-9小時，午餐茶水自理，公司無補貼，出工天數彈性，所以薪水的部分都會比外面少一點，可以獨立作業，像配管、找料、修改等等，但薪水還是無動於衷，個人感覺超奇怪，不了解同行薪水落在哪？想問問水電薪水行情真的這麼低嗎」？

此文一出引起熱心網友給意見，「能獨立完成工作，起碼2000 起跳」、「我公司叫水電工一人一天算2500-3000」、「現在是看能力談薪水，如果能獨立作業算半技可以喊到2000一天+勞健保吧」、「水電這個行業比較特別，基本上99%是靠跳槽加薪」、「如果都會幹嘛不自己當老闆」、「以前我作學徒也是，後來作師傅也沒調很高，後來決定離職換跑道去科技業」、「水電學到一個程度薪水沒漲直接換公司」。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，水電技師就是一般俗稱的「水電工」，技術含金量並不低，要負責配管、拉線、安裝水管、排水系統、裝設電錶、水錶、抽水馬達等設備，還要負責維修處理各種故障，包括漏水、堵塞、水壓不足、跳電、短路、電壓不穩以及更新電路系統等，工作內容包羅萬象。

根據1111人力銀行資料庫顯示，目前水電相關工作機會將近4萬2千筆，徵求水電學徒、水電師傅、水電技師、水電工程師、水電工地主任等，整體而言，職缺數年成長5.7%，且從薪資成長曲線來看，高中職學歷的水電工，工作資歷不滿1年的平均薪資來到46,400元，而工作年資滿3年後，薪資突破5萬5千元，薪資明顯上漲20%。以一般日薪行情計算，學徒約落在1500-1800元，半技師1800-2200元，而躍升為師傅等級，則來到2300-2800元。

莊雨潔表示，不論經濟景氣如何轉變，水電技術人員是剛性需求，有經驗或擁有水電技術士證照，可自行接案或開設水電行，技術純熟、經驗豐富的專業技師，有機會承包大型水電工程，收入豐厚不言而喻。



莊雨潔也提醒，工作環境多在工地、樓梯間或天花板下，必須考量體力負荷，也要熟悉電氣安全，以防止觸電職災，還要不斷學習新技術，例如太陽能以及智能居家系統，才能在職場中維持領先優勢。

