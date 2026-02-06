水電工點餐還順手摸走旁人皮夾 南港警逮人！他不認罪仍送辦

【記者江孟謙／台北報導】黃姓水電工（50歲）日前到某家餐廳點餐，發現前方民眾把皮夾放置於櫃檯上，心生歹念趁對方不注意時竊走，價值約7000元，被害人事後請店家協助調閱監視器並報案，警方循線鎖定黃姓嫌犯，通知他到案並依竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。

據被害人指出，當日到店家櫃檯店餐時，不慎將皮夾放置於點餐櫃檯，等發現回頭尋找時已經不翼而飛，因此請店家調閱監視器，發現居然是排隊在自己正後方的陌生男子所為。

廣告 廣告

竊賊見有皮夾疑似無人看管，趁被害人結帳目光轉移之際，將皮夾順手放入自己口袋迅速離開現場。警方受理後依據被害民眾提供犯嫌特徵，擴大調閱影像迅速查明身分後鎖定一名男性嫌犯，通知其到案說明。

黃男到案後拒不吐實，警方詢問皮夾去處，黃男卻稱已經忘記放在何處。警方訊後依竊盜罪函送偵辦。南港分局呼籲，民眾出入公共場所應仔細看管自身財物，慎防宵小竊取；另遇無人看管之財物時，勿存有僥倖佔據心理，以免觸犯侵占或竊盜等罪，警方將持續查緝不法，守護民眾財產安全。

黃男得手後騎車離去。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜沈玉琳下週出院！ 好友證實：可回家過年了

12星座之中 誰體質弱、磁場差？

保時捷Cayenne Electric正式投產 同步深化電池專業技術

