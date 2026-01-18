水電工「想強行侵犯」！受害女「揮剪刀反擊」竟遭起訴 判決結果曝

社會中心／綜合報導

基隆市一名楊姓水電工因向女友提出親密要求遭拒，竟情緒失控對對方施暴，不僅強行拉扯私密衣物、咬傷臉部，還出手毆打，企圖侵犯。女子在情急之下拿起剪刀反擊，造成楊男多處受傷，事後卻一度被檢方以傷害罪起訴。案件經基隆地方法院審理後，認定女子行為屬正當防衛，判決無罪。

法院判決指出，兩人交往期間，楊男曾多次向女方要求發生性行為，但均遭拒絕。2024年4月20日凌晨2時許，楊男在住處再次提出要求未果後，突然失控撕扯女方私密衣物，並咬傷其臉頰、連續毆打，企圖違背其意願行性交。女方當下不斷掙扎反抗，情急之下拿起剪刀揮舞防身，過程中雖遭楊男撞擊胸口、壓制在地，但楊男也因此在頸部、肩膀、胸腹及四肢留下多處擦挫傷，最終因體力耗盡未能得逞。

檢方後續以強制性交未遂罪起訴楊男，基隆地院於2025年11月判處其有期徒刑2年，目前案件已上訴，由台灣高等法院持續審理中。至於女方揮舞剪刀造成楊男受傷一節，她坦承確有此行為，但強調當時情況危急，是為避免遭到性侵而自我防衛；檢方則認為其反擊已超出必要程度，另行依傷害罪嫌起訴。

不過，法院審酌指出，事發時為深夜，女方與楊男單獨處於封閉空間內，外界難以即時提供協助，求救管道有限，處境明顯危險。在此情況下，女方持剪刀反抗屬合理防衛行為；此外，法院也認為，面對性侵未遂的高度風險，被害人必須持續保持警戒，避免防身工具遭對方奪取，最終認定其行為符合正當防衛要件，判決無罪。

