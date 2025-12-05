水電師傅月收入曝光 月薪3萬台女秒改口願意交友

裝修媒合平台「師虎來了」近日發布一支街訪影片，內容詢問台灣年輕女性對水電師傅的觀感。兩名受訪者坦言，過去對水電行業印象不佳，認為工作環境髒亂、薪資不高，甚至脫口而出「沒有讀那麼多書的人才會去做」。當節目安排的年輕水電師傅現身、並透露實際收入後，原先態度保留的兩人立刻改口。

水電工。（示意圖／pexels）

影片中，主持人先詢問兩名女子是否願意與水電師傅交往或成為朋友，兩人毫不避諱地提出刻板印象，認為水電工做的是辛苦又不乾淨的工作。主持人則試著澄清，指出許多水電師傅私下其實會把自己整理得相當整潔。對此，受訪女生立即追問：「那薪水多嗎？到底多少？」

當主持人反問她們認為水電收入多少時，其中一名女子以手勢比出「3」，暗示僅約3萬元。主持人則信心滿滿回應，水電師傅的收入「一定是妳的1到2倍以上」。說完，預先埋伏在一旁的年輕水電師傅便走上前加入訪問。

面對穿著整潔、氣質乾淨的年輕師傅，主持人再次問：「妳還會覺得他髒嗎？會想跟他當朋友嗎？」兩名女子卻再度確認「薪水真的有比較高嗎？」主持人無奈笑回「有啦！」其中一位女生隨即點頭表示願意當朋友，態度明顯轉變。

影片曝光後，Threads上掀起熱烈討論，許多網友留言：「水電師傅可以現金買車買房」、「月入三萬還敢挑喔」。也有人分享親身經驗指出「公司要給他們薪水都是10幾萬在跳的」、「這個世代水電師傅、木工師傅……才是實拿現金的高薪族群餒」。

延伸閱讀

