水電師傅關節變形 人醫妙法拔苦痛

高雄有位水電師傅，因為工作需求長期膝關節使用不當，造成嚴重變形無法站直走路。他特地從高雄來到台中求醫，找上膝關節名醫呂紹睿團隊，由呂醫師的嫡傳門生趙子鎔醫師進行手術，置換人工關節之後，不但解除劇痛還長高了三公分。

「對對，O型腿，進來是這樣，進來是這樣走，(現在變這樣) 這隻腳會拖地。」

不但改善O型腿還長高3公分，因為手術前，他的膝關節已經嚴重變形無法站直。

台中慈院關節中心醫師 趙子鎔：「骨頭跟骨頭都已經卡在一起，他這個已經變形很嚴重，O型腿，甚至骨頭已經開始不穩定了，這種就是需要用人工關節，去重新穩定他的骨骼結構 。」

邱先生擔任水電師傅，經常得因應工作環境屈膝甚至跪地，姿勢不良造成軟骨磨損，數十年都這麼磨，終致不堪使用。

台中慈院關節中心醫師 趙子鎔：「初期摩擦起來，沒有很痛的時候，就比較像菜瓜布，黃色那一面的海綿在磨，當你的軟骨已經開始裸露的時候，你摩擦的程度，跟刺激程度就會提高，就會變成像綠色那一面的，菜瓜布一直在磨。」

這片滑膜長在膝關節內側，稱為內側皺襞，許多關節疼痛的患者，起因都來自姿勢不良，膝關節使用不當，讓內側皺襞變成菜瓜布。

台中慈院關節中心醫師 趙子鎔：「菜瓜布現在是，貼著你的骨頭表面這樣磨，如果說，你把肌力強化訓練好，會變成說，它在彎曲的時候，它可以稍微有一點空間，它就不會一直再壓著你的軟骨。」

病友 邱先生：「開(手術)起來很舒服，我隔天就可以下來走，不大會痛了 。」

「腳背翹起來，伸直慢慢抬高，出力，加油，很好，這個大腿的肌肉就會收縮，一樣10秒鐘。」

就算置換人工關節，還是需要持續強化肌力，好好保護膝蓋，才能維持生活品質。

