水面鋪紫毯 布袋蓮花開彰化池塘 成浪漫打卡祕境
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】雖被稱為「生態殺手」，但在花季期間卻搖身一變成為最浪漫的主角。彰化市一處池塘近期布袋蓮全面「紫爆」，滿池淡紫花朵鋪滿水面，宛如「水上薰衣草」般夢幻，吸引大批攝影愛好者、情侶與親子遊客紛紛前來拍照打卡，成為秋日最夯的賞花祕境。
走進花海現場，淡淡的清香隨風飄散，蜻蜓在花叢間穿梭，映襯著藍天白雲，景色如詩如畫。微風拂過，布袋蓮在水面輕輕搖曳，陽光灑下閃爍光影，整片池塘宛若鋪上柔軟的紫色絨毯，美得讓人屏息。
生態攝影師米諾斯指出，這片花海位於彰化市省道台74線中彰快速道路與河濱路交界處，民眾可從「羊舍鮮羊奶」後方稻田田埂步行進入，也可從大肚溪棒壘球場旁的河濱路469號方向前往。「這裡一年會開兩次花，分別在5月和10月下旬。現在花開約八成，預估花期可到10日左右。」
他提醒，最佳賞花時間為早上10點前，此時花色呈現最柔和的粉紫調，「等到太陽升高、光線變強，花瓣會轉為偏白，拍出來的顏色就不那麼夢幻了。」他也建議遊客穿著輕便衣物、戴帽防曬，並注意田間步道濕滑，賞花同時也要愛護環境。
布袋蓮又稱浮水蓮花或水風信子，原產於南美洲，因葉柄鼓起如布袋而得名。花瓣淡紫色，其中一瓣帶有眼狀黃色斑紋，因此又被稱為「鳳眼蓮」。它的生命力極強，繁殖速度驚人，一旦失管常造成水道阻塞、影響生態環境，因此被冠上「生態殺手」之名。
不過，當花期來臨，布袋蓮開滿池面時，卻也展現出截然不同的景象。米諾斯笑說：「雖然它讓環保單位頭疼，但這一大片紫色花海真的太美了，光影變化下像夢境一樣。很多人第一次看到，都會以為這是國外的景點。」
目前這片「紫色祕境」在網路上已掀起熱議，不少網友留言表示「像河上薰衣草一樣浪漫」、「沒想到彰化也有這麼仙的地方」，甚至有攝影團體特地揪團拍攝。隨著花況進入最盛期，預料將掀起一波「紫色花海打卡熱潮」。
