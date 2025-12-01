水飄汽油味「2張圖」揭影響範圍！市府今將開罰台水…醫示警「4物質」恐致癌

基隆河八堵抽水站27日發生油污事件，導致基隆、汐止市民家中自來水滿滿汽油味。圖／翻攝自FB／台灣自來水公司第一區管理處-西勢水庫

基隆河八堵抽水站11月27日發生油污事件，基隆多區居民反映自來水出現「明顯汽油味」，甚至連水塔也殘留油味，基隆市府證實事發原因為台水公司的油膜感測器故障，最快將於今（1）日下午對其開罰。也有專家警告，油污成分可能涉及致癌物與神經毒性物質，呼籲相關單位應持續在不同時間點採樣，以確保水質長期安全，也能讓民眾安心使用。

基隆八堵油污事件始末一次看！謝國樑宣布將開罰

這起事件要回顧到11月27日，台灣自來水公司八堵抽水站人員這天清晨6時26分許巡查時，發現河面似乎飄有油污，台水公司隨即停止抽取基隆河原水，同步啟動緊急應變措施，停止新山淨水場取水，改以新山水庫原水供應、啟動淨水程序，也在上午7時14分許與通報基隆市環保局。環保局獲報後立即在現場布設攔油索，同時向上游追查污染來源，並向警方正式報案，但此時已有大量髒水流入民眾家中的水管與水塔。

台水28日表示進行再次採樣後，檢測已無揮發性氣體，但仍會持續監控原水水質與各供水管網，並提出3項補償措施，包含「水費減免3度」、「若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度」以及「若要委外清洗水塔，可將憑證核銷相關費用」。不過，基隆市七堵、安樂、仁愛、信義等區住戶28至30日仍發現自來水還是有明顯汽油味，水塔也殘留油味。

台水派出水車供民眾解決燃眉之急。圖／翻攝自FB／台灣自來水公司第一區管理處-西勢水庫

對此，基隆市長謝國樑30日邀集台水公司、市府跨局處單位召開緊急應變會議，並在會後受訪時表示，環保局查出八堵抽水站的水面油膜感測器處於故障狀態，代表台水公司欠缺足夠儀器，無法及時偵測此次油污，雖然近日針對污染源周邊盤查仍未發現人為傾倒污水，但與專家討論後，認為人為污染的可能性較高，市府已責成環保局、警察局持續向上游全面清查。

謝國樑指出，台水已明確違反《飲用水管理條例》，市府最快件在今日下午針對第一波情形開罰。謝國樑建議，校園、托嬰中心應暫停使用自來水，暫時改用瓶裝水，費用將由市府協助負擔，同時建議居民先關閉飲水設備馬達，排出家中舊存水，市府也將責請台水排出水車協助學校、社區清洗水塔後重新蓄水等作業。

基隆自來水油污受影響範圍。圖／翻攝自FB／台灣自來水公司第一區管理處-西勢水庫

台水公司再度發聲：最高標準守護用水安全

針對這次油污事件，台灣自來水公司第一區管理處透過粉專發文表示，台水公司動員286人進行大規模管網排水與沖洗、清洗淨水場設備，並進行多輪採樣檢測以確認自來水已無異味。針對表示家中自來水仍有異味的民眾，台水也在協助排水後再次復驗，並建議用戶家中或社區水塔內所蓄存有異味自來水，可先排水、清洗水塔後重新蓄水，若無蓄水設備則可直接打開水龍頭進行排水，待異味散去後再使用。

台水公司強調，將持續以最高標準守護民眾用水安全，對任何污染水源、危害公共衛生的行為表達最嚴正的譴責，並籲請基隆市環保局加強對污染行為的稽查，商請地檢署介入調查，確保公共水源不再遭受污染。台水公司表示，若民眾仍有任何疑慮，也可撥打客服專線，台水公司將持續提供服務與協助。

新北自來水油污受影響範圍。圖／翻攝自FB／台灣自來水公司第一區管理處-西勢水庫

油污自來水有多嚴重？醫師警告：有致癌、重金屬風險

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海受訪時指出，居民若聞到自來水飄出「汽油味」，代表可能有以下危險成分：

苯（Benzene）：苯是世界衛生組織認定的第一類致癌物，為石油中的常見揮發性有機物，長期接觸可能導致急性和慢性中毒，甚至提高癌症風險。 甲苯（Toluene）：具明顯神經毒性，對皮膚、黏膜有刺激性，高濃度下有麻醉性，會影響中樞神經系統，若暴露濃度過高，恐會引起頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，長期接觸可能導致慢性中毒。 重金屬鉛（Lead）：人體接觸高濃度的鉛量可導致急性中鉛毒，在長期接觸下，視乎身體的含鉛量，慢性中鉛毒的影響包括神經系統發展影響、貧血、高血壓、消化系統病徵、腎功能受損、神經系統受損、生育能力受損和不良懷孕結果。 重金屬銅（Copper）：食入大量的銅會引起嚴重的噁心嘔吐、腹痛腹瀉、吐血、變性血紅素症、血尿等症狀，嚴重者會有肝炎、低血壓、昏迷、溶血、急性腎衰竭、抽搐等併發症，甚至面臨死亡。



