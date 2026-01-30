水餃不必等水滾才下鍋！網曝1招：皮Q不黏鍋

生活中心／林依蓉報導

不少人煮水餃時習慣等水滾再下鍋，不過近日有網友在社群平台上，分享自己長期使用的不同煮法，指出這種方式能讓水餃口感變得更加Q彈、不易黏鍋。貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人看了直呼「原來可以這樣煮」。





水餃不需「等水煮沸後」才下鍋！網曝「內行煮法」：皮更Q彈、不黏鍋

多數民眾煮水餃時，通常會等鍋中水煮沸後再下鍋。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）









多數民眾煮水餃時，通常會等鍋中水煮沸後再下鍋，不過近日網路上出現另一種煮法。一名網友在Threads分享自己的料理方式，發文詢問「有人跟我一樣冷水直接下水餃煮的嗎？」並貼出一張冷水與十多顆水餃同鍋的照片。貼文曝光後，隨即釣出許多「冷水派」同好留言支持。有內行網友分享進階技巧，表示「冷水下鍋後再加一匙鹽，等水滾、餃子浮起，皮會變得超級Q 彈」，也有人建議「加一、兩滴香油能防止黏鍋」，更有網友笑稱這是「高級廚師才懂的煮法」。

冷水煮法並非適用所有水餃，特別是皮較薄的手工水餃或現包水餃，外皮容易破，導致內餡散開。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）





不過也有網友提醒，並非所有水餃都適用冷水煮法，這招僅限於皮厚的冷凍水餃。如果是「皮薄的手工水餃」或「現包水餃」，在冷水中浸泡過久容易導致皮糊化、破裂，甚至可能會發生「餡散整鍋」的慘劇。此外，有網友分享自身經驗表示，可先將水煮滾，再把水餃放在漏勺中下鍋，稍微停留一下，等水再次沸騰後再撤掉漏勺。這樣做不僅能避免水餃黏鍋底，也能確保外觀完整。但也特別提醒，無論哪種煮法都切記不能「煮過頭」，否則麵皮失去彈性，依然會變得軟爛影響口感。













原文出處：水餃不必「等水煮沸後」才下鍋！網曝「內行煮法」：皮更Q彈、不黏鍋

