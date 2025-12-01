水餃也漲價！台北最強水餃店「巧之味」干貝水餃1顆10元 老闆：撐不住

記者鄭玉如／台北報導

「巧之味手工水餃」受原物料大漲影響，自今（1）日起調整價格，熟水餃每顆漲1元、生水餃每包漲25元。（圖／翻攝自巧之味手工水餃臉書）

「巧之味手工水餃」被饕客封為台北最強水餃店，因不敵物價上漲的壓力，今（1）日起漲價，熟水餃每顆漲1元，生水餃每包漲25元。業者不禁表示，豬肉自去年起，至少調過3次以上，為了維護與堅持最好的品質，才決定漲價，消息曝光後掀起討論，多數饕客仍能接受。

「巧之味手工水餃」撐過非洲豬瘟禁宰衝擊，卻不敵物價飆漲。日前在臉書粉專提到，今年的豬肉及其他原物料多次調漲，尤其豬肉，從去年開始至今日至少調過3次以上，他們始終維持品質與服務，面對漲幅已不堪負荷，只能調整售價，從12月1日起「熟水餃每顆漲1元，生水餃每包漲25元，湯品、小菜、仙草蜜調漲至40元」。

從菜單來看，招牌水餃、韭菜水餃、綜合水餃都是一顆8元，干貝水餃一顆10元，小菜、酸辣湯、綜合丸子湯、仙草蜜漲5元。公告曝光後，不少饕客選擇支持，表示「繼續支持！真材實料的美味水餃，即使工作調到雲林，還是要抽空回來吃一下，超級滿足」、「維護好品質，以現在的原物料，漲價是合理的！繼續支持」、「沒關係！很合理，甚至是很誠懇的漲價」。

「巧之味手工水餃」是前總統蔡英文的愛店，除了販售高麗菜、韭菜基本口味，最具特色的是「干貝水餃」，餃皮使用綠藻粉製作，內餡包有一整顆干貝，深受饕客喜愛。

