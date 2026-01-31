水餃別再等水滾才煮！內行教「最佳下鍋時機」 Q彈不破皮還能省瓦斯

生活中心／綜合報導

網友分享，冷凍水餃與現包水餃的煮法不同。（示意圖／資料照）

水餃料理看似簡單，只要下鍋煮熟即可上桌，但不少人卻常遇到水餃黏鍋、破皮的困擾。近日就有網友分享煮水餃技巧，引發熱烈討論，釣出不少內行人分享冷水、滾水下鍋的差異與小撇步，讓水餃煮得Q彈不破、好吃又不黏。

原PO在Threads發文詢問「有人跟我一樣冷水開始煮水餃嗎？」並附上照片，只見鍋中已放入約10顆水餃，但鍋內的水仍尚未煮沸。

貼文一出，引發討論，不少網友分享各自的煮水餃習慣，有人認為冷凍水餃適合冷水下鍋，水滾後加入一匙鹽巴，等水餃浮起即可起鍋，口感Q彈又好吃；現包水餃則適合滾水下鍋，煮到水滾三次後加冰塊降溫，可避免餃皮破裂。另有網友補充小撇步，煮水餃時加1到2滴香油，不僅能提升口感，還能防止水餃黏鍋、黏盤。

粉專「台灣好農」也曾分享用冷水煮冷凍水餃的好處，指出傳統做法多是在水滾後下鍋，但若是冷凍水餃，容易出現外皮已熟、內餡卻尚未熟透的情況；改採冷水下鍋，則能讓麵皮與內餡隨著水溫一同升高、同步熟成，熟度較為一致。此外，冷水下鍋不必等待水完全煮沸，也能縮短烹煮時間，達到節能、省瓦斯的效果。

