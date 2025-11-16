水餃成本增！ 巧之味12月起調漲 網喊：冷凍也變貴

台北知名水餃店巧之味12月起調漲。 （圖片來源／美食YTR提供）

台北知名水餃店巧之味因豬肉和原物料成本大漲，宣布12月1日起調整價格！業者無奈表示，豬肉價格從去年至今已調漲至少3次，「經過半年的掙扎，不得不調漲」。除巧之味外，烏坵大媽紫菜水餃、亞田水餃店也陸續喊漲，就連冷凍水餃也傳出漲價，民眾直呼「只能接受或少吃」！

豬隻禁令解封後，台北多家水餃店卻因豬肉價格和原物料成本上漲而宣布調漲價格。其中，台北知名水餃店巧之味已於臉書公告，將從12月1日起調整價格。業者表示，豬肉價格自去年至今已調漲至少三次，。除了巧之味外，烏坵大媽紫菜水餃和亞田水餃店也相繼調漲，網友更發現冷凍水餃價格也有上漲趨勢，讓消費者不得不接受或減少食用量。

每到用餐時間，台北知名水餃店巧之味就吸引大批老饕上門品嘗。這家店提供多種口味，包括高麗菜與豬肉餡、干貝等招牌口味，其水餃尺寸大且餡料豐富，有些還使用特殊的綠藻餃皮，包覆著豬絞肉和整顆干貝。然而，這家受歡迎的水餃店近期因物價影響，不得不調整價格。

豬肉、麵粉、原物料成本上漲，冷凍水餃業者說會換食材替代。（圖／TVBS）

雖然巧之味週日未營業，但店家已在臉書上發布公告，表示經過半年的掙扎和無奈，決定於12月1日開始調整價格。具體的價格調整方案尚未公布，但業者表示今年的豬肉和其他原物料已經漲價不只一次，尤其是豬肉，從去年開始至今已至少調整過三次價格。

根據全台毛豬交易行情顯示，7至9月期間每公斤均價曾達102至104元，近期則回穩至96.37元。其他冷凍生鮮水餃業者表示，豬肉確實有所漲價，他們必須用其他方式調整，同時維持原有風味。豬肉價格每台斤上漲10元，其他冷凍生鮮水餃店業者則提到，原物料在年初時就已開始上漲，麵粉漲幅約1至2成，其他原物料也陸續調漲，他們只能選擇成本較低的食材作為替代。

網友認為冷凍水餃也變貴，不過實際問民眾認為熟得比較有感。（圖／TVBS）

除了巧之味外，烏坵大媽紫菜水餃也將於12月1日起調漲價格，而亞田水餃店則已在11月將單顆水餃價格調整為5元。網友也分享發現近期冷凍水餃價格有所調整。

對此，民眾認為價格上漲約一成左右，認為賣場的冷凍水餃價格還算穩定，但市面上的水餃普遍都有漲價。有民眾表示熟食水餃漲價較多，冷凍水餃相對便宜。面對普遍上漲的物價，消費者只能選擇接受或減少食用量。

