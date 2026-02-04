水鬼vs.防砲！江啟臣、莊瑞雄揭密「金門前線」當兵辛酸

生活中心／綜合報導

現在年輕人當兵四個月、一年覺得苦？快來聽聽這兩位政壇大老的「大兵故事」，絕對讓你下巴掉下來！YouTube 頻道《能戰好朋友》最新系列「我真的有當兵」，邀來立法院副院長江啟臣與立委莊瑞雄，兩人回憶起 3、40 年前在金門前線的日子，一個是「旱鴨子變水鬼」的海龍蛙兵，一個是「三年磨成精」的空軍防砲，甚至還遇過台海危機，連睡覺都得抱著槍！

江啟臣：從完全不會游到「水鬼海龍」，96 台海危機槍不離身

江啟臣穿上保存 31 年的海龍夾克，回到金門料羅灣。很難想像，這位現在的副院長，入伍前竟然是個完全不會游泳的「海龍 53 期」！他回憶，當時長官只說：「沒關係，我馬上教你。」一報到他就被丟下海，兩週後竟然神奇的學會了游泳，激發出無限潛力。



江啟臣（著黑衣者）重返金門與海龍蛙兵合影。（圖／江啟臣提供）

江啟臣服役最難忘的，莫過於 1996 年台海危機。江啟臣說，當時金門處於二級戰備，24 小時全副武裝，連睡覺槍都在身邊，隨時準備執行突擊任務。在不到 10 度的低溫中，只穿一條紅短褲受訓，那種「刺骨的冷」是他這輩子最深刻的意志磨練。「當過海龍，人生就沒有什麼考驗能難倒你！」江啟臣堅定地說。

莊瑞雄：最苦空軍義務役，三年防砲練出「高粱好酒量

別以為空軍都是「少爺兵」！莊瑞雄委員抽到的是空軍防砲，而且是三年的一期，更慘是抽到「金馬獎」到金門服役。他笑說，當時部隊移防，還沒下船就聽到對岸廣播：「歡迎空軍防砲回到祖國金門」，肅殺氣氛瞬間拉滿。

昔日莊瑞雄服役地點，金門西村防砲營舊址。（圖／翻攝畫面）

在那個沒有網路、只能數饅頭的日子，莊瑞雄練就了一身「大風大浪都不怕」的膽識，甚至連酒量都在金門寒冬中練出來。他回憶，兩度低溫的衛兵哨，全靠水壺裡的兩口高粱暖身，那是男人「登大人」的必經之路。莊瑞雄很有感觸的說，當兵不只是義務，更是對國家意志的考驗：「如果大家都不當兵，國家就沒人守護了。」

兩位不同黨派的政治人物，在「當兵」這件事上卻有共識，就是軍隊訓練出來的不只是體魄，更能磨出紀律與意志。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

