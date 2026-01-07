水鹿撞車肇逃 車頭毀駕駛無傷

民眾開車行經台七十四甲線東外環道時，撞上一隻突然衝出的水鹿。轎車車頭凹陷，車身還夾著鹿毛。（民眾提供，中央社）

本報綜合報導

有民眾六日開車行經台七十四甲線東外環道時，突然衝出一隻水鹿撞上轎車；水鹿雖翻滾倒地，但幾秒後起身走入山區。駕駛所幸無大礙，但轎車車頭凹陷，只能自行負擔損失。

有民眾在社群媒體張貼影片，影片中數輛轎車行經台七十四甲線東外環道路時，突然衝出一隻水鹿穿越雙向車道，有車輛閃避不及撞上水鹿，後方車輛緊急煞車避免發生追撞。水鹿被撞後雖翻滾倒地，在地上躺了幾秒就爬起來，走入快速道路旁的八卦山區。

彰化警分局獲報趕到現場時，發現轎車車頭凹陷，但駕駛無大礙，現場沒有發現水鹿蹤跡。

彰化縣農業處人員指出，八卦山脈原本有人飼養水鹿，因九二一大地震，養鹿場柵欄被破壞，水鹿逃出後在山區繁衍，數量不斷增加，不少民眾在八卦山脈周邊道路目擊到水鹿。