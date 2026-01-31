水鹿罕見闖高速公路被撞死！國道13年累計9萬筆路殺 國道3號最多

根據高公局統計，全台自2009年至2022年底已累計超過9萬筆路殺紀錄。（圖／高公局）

1名駕駛人30日開車行經國道3號北向台南白河路段時，發現1頭水鹿在內線車道行走，因閃避不及直接撞上，導致鹿隻當場死亡、車輛毀損。根據高公局統計，全台自2009年至2022年底已累計超過9萬筆路殺紀錄，包含哺乳類22種、鳥類103種，兩棲類3種、爬蟲類23種，而國道3號位居路殺量第1。

據了解，高公局最早開始投入路殺課題的調查與減輕是從2007年推動「國道讓蝶道」保育計畫開始，有效改善紫斑蝶路殺情形，亦獲得國內外媒體的報導和讚譽。以標準方法有系統的進行路殺資料收集是減輕路殺事件的第一步，分析路殺事件的物種、熱點和時空變化，可決定減輕改善的優先順序，了解路殺原因研擬對策，並進行改善成效評估。

國道的路殺調查是由工程司、路容清潔維護和事故處理人員共同執行，調查人員在每天執行例行工作時，一併調查國道上的動物屍體。除了例行性調查外，當用路人發現動物屍體時亦可撥打1968專線通報，會有專人到場處理。

國道生態資料庫自2009年至2022年底已累計超過9萬筆路殺紀錄，包含哺乳類22種、鳥類103種，兩棲類3種、爬蟲類23種。國道路殺脊椎動物種類組成以中小型鳥類數量最多，其中以斑鳩（至少包括珠頸斑鳩、紅鳩、金背鳩、翠翼鳩和綠鳩等）、野鴿、麻雀、白尾八哥（含八哥和家八哥）和白頭翁等5類鳥的數量最多，合計佔全部路殺數量的46％。

狗和貓的紀錄僅次於斑鳩和鴿子，合計約佔26％；哺乳類動物中，除了白鼻心與臺灣野兔外，以赤腹松鼠、小型鼠類和蝙蝠紀錄較多；爬蟲類中以雨傘節、眼鏡蛇、臭青公、鱉和斑龜較多。

比較各國道調查結果，國道3號和國道1號由於長度關係分別位居路殺數量前1、2名，而國3又因鄰近淺山且周邊棲地較國道1號自然，導致路殺數量較多。以密度來看，則以國道10號的路殺密度最高（平均每年每公里13.8隻），其次為國道3號（6.2隻）和國道1號（5.6 隻），不同國道的路殺動物組成亦有差異。

考量保育價值、用路人安全、資料品質與改善可行性等因素，高公局優先選擇中型哺乳動物的路殺課題進行分析改善，統計白鼻心、臺灣野兔、鼬獾、穿山甲和石虎等中型哺乳類的國道每公里路殺數量，針對路殺密度最高的熱點里程設定逐年改善目標，調查選擇適合作為動物通道的國道箱管涵、高架橋和跨越橋等結構物，參考國內外經驗和物種生態習性進行動物通道設計，並搭配於路肩和邊坡設置防護網和導引網，防止動物穿越國道並導引其經由動物通道通過。

高公局表示，第一座國道動物通道於2010年4月改善完成，接下來至2020年陸續設置了總長度超過40公里的國道路殺動物防護網，由既有結構物改善而成的動物通道則有跨越式3座和穿越式14座。各處改善措施成效評估結果均顯示目標物種的路殺率大幅下降，且使用動物通道穿越國道頻率也穩定增加。

