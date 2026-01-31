水鹿誤闖國道喪命！看到就剩大概5公尺 駕駛驚嚇瞬撞影片曝光

社會中心／陳韋劭報導

國道3號北向316公里台南白河路段，昨天（30日）凌晨發生一起離奇車禍，民眾開車行經該路段時，撞上一隻誤闖國道的水鹿，水鹿當場傷重身亡。（圖／翻攝自Threads@minghanya）

國道3號北向316公里台南白河路段，昨天（30日）凌晨發生一起離奇車禍，民眾開車行經該路段時，撞上一隻誤闖國道的水鹿，水鹿當場傷重身亡，駕駛和乘客未受傷，但車頭嚴重凹陷受損。民眾把行車紀錄器拍下的撞擊瞬間畫面分享在Threads上，引起熱議。

原PO發文指出，在高速公路上能遇到水鹿的機率有多少？看到就剩大概5公尺了….。網友留言「誰遇到都閃不掉，建議半夜開中線」、「這隻鹿一定是公的！！！高速公鹿～」、「上次有看到果子貍在中線」、「這要找誰賠？」、「這算鹿隊長嗎！只能找鹿耳朵有沒有牧場標記」。

水鹿被撞當場傷重身亡。（圖／翻攝畫面）

肇事車輛車頭嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）

國道警方表示，30日凌晨2時40分許接獲通報，國3北上台南白河路段發生事故，經查，民眾駕駛自小客車不慎撞擊闖入國道的水鹿，事發後員警先把水鹿屍體移到路旁，幸無造成人員傷亡，詳細肇因仍待釐清。

