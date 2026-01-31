水鹿闖國三白河路段 轎車迎頭撞上車頭全毀

國三白河路段一部自小客撞到鹿，車頭毀損，還好車上兩人未受傷。（讀者提供）

記者陳佳伶／新營報導

國道居然有鹿誤入，一位民眾卅日凌晨駕車行經國道三號北向白河路段時，意外發現有頭水鹿在車道上，看到鹿時只剩五公尺，來不及閃避只能撞上，自小客的車頭毀損、鹿死亡，還好車上兩人並未受傷。

有民眾以國道驚魂記「高速公路能遇到水鹿機率有多少？」，在社群平台披露這件國道交通事故，開車民眾說，「看到鹿時就剩大概五公尺了」，根本沒有閃避空間，也引發網友關心「好驚恐，誰遇到都閃不掉」、「在台灣這比中樂透的機率低吧，要找誰賠」、「還好只有車受損，人平安最重要」。

誤入國道的水鹿被車撞上死亡。（讀者提供）

國道警方說，卅日凌晨二時餘接獲通報，在國三北向三一六公里白河路段，一部自小客車撞擊誤入國道的鹿而肇事，幸無造成人員傷亡；呼籲用路人，行駛高速公路應遵循限速規定並保持專注、握好方向盤，平時建立良好行車觀念，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。