《水龍吟》打造847套手工華服 羅雲熙戰袍嵌0.3毫米真銀絲復原唐代「浮光錦」

古裝男神羅雲熙在《水龍吟》全程零替身上陣。（龍華電視提供）

古裝男神羅雲熙再度以「龍」之姿霸氣歸來！原本不被看好的新劇《水龍吟》，在強敵環伺下成功逆襲，上線首日口碑、收視雙爆，讓觀眾再度見識到羅雲熙的實力與氣場。羅雲熙過去在《香蜜沉沉燼如霜》中真身是「應龍」，《長月燼明》裡又化作「東海蛟龍」，這次《水龍吟》中更以「一味狐龍」為武器出戰，加上他本人生肖屬龍，被粉絲笑稱是「龍的傳人」本尊！

《水龍吟》改編自藤萍小說《千劫眉》，而藤萍正是口碑劇《蓮花樓》的原著作者。這次再度以細膩筆觸開啟全新江湖篇章，將懸疑推理與俠義情懷交織出獨特的玄俠美學。劇情講述唐儷辭（羅雲熙 飾）因「周睇樓懸案」被誤認為弒師兄兇手，從此背負汙名、以俠者之名踏上復仇與救贖之路。有趣的是，這回從《蓮花樓》的馬車場景，升級成《水龍吟》的「豪華遊船」出場，讓粉絲笑稱：「根本是海上版蓮花樓！」

劇情節奏緊湊、布局縝密，每一集都暗藏機關。第一集中，唐儷辭連續問鍾春髻（包上恩 飾）三句一模一樣的話，鍾春髻立刻領會其意，而池雲（敖子逸 飾）卻一頭霧水。再到後來「十三樓」隱匿功法借影瞬移，唐儷辭為助池雲取勝，故意說出那句「池雲，你又長高了」，結果池雲仍然沒明白。這些充滿邏輯謎題的設計，讓觀眾笑稱：「看《水龍吟》根本是在測智商！不專心兩分鐘就會錯過關鍵線索，智商不夠的就會跟池雲一樣被繞暈！」

劇組誠意滿滿，服裝設計共打造847套手工華服，羅雲熙戰袍更嵌入0.3毫米真銀絲復原唐代「浮光錦」工藝，整體以電影級工業美學與反套路敘事重新定義玄俠劇，被觀眾大讚「每一幀都能當海報」。

羅雲熙在戲中全程零替身上陣，挑戰720度空中旋轉等高難度打戲，憑多年舞蹈底子讓動作行雲流水、手指戲極具美感。武術指導誇他「動作乾淨俐落」，而他文戲中細膩的微表情更讓觀眾淪陷：「這根本是活生生的江湖俠客！」

《水龍吟》改編自藤萍小說《千劫眉》，羅雲熙在劇中因「周睇樓懸案」被誤認為弒師兄兇手。（龍華電視提供）

唐儷辭在劇中擁有多種「開掛技能」，不僅戰力驚人，還具備超能力與自癒能力等。羅雲熙笑說，自己最喜歡的就是這項「自癒」設定，「不只是身體的修復，更像是一種心靈上的療癒，尤其現在大家工作、生活壓力都很大，如果有這個『自癒能力』也能獲得一點情緒上的調節。」

至於唐儷辭因不喜解釋、選擇默默承受而被誤會連連，羅雲熙坦言：「唐儷辭他是那種該來的麻煩就讓他來，反正我也不在乎；但如果換成我本人，一定會把事情的來龍去脈說清楚！」

《水龍吟》除羅雲熙外，群星雲集、陣容華麗。《蓮花樓》中以「執念反派」令人印象深刻的肖順堯，此次化身冷面殺手沈郎魂；敖子逸飾演輕功無敵的池雲，化身劇中笑點擔當。與唐儷辭組成的「狐狼狗三人組」主僕互懟、默契滿分，成為全劇最大看點之一。

因《一念關山》受到喜愛的方逸倫，這次挑戰唐儷辭反目的師兄柳眼，黑化爆發力驚人；曾出演《金庸武俠世界》、《韶華若錦》的包上恩飾演唐儷辭的小迷妹鍾春髻；《無心法師》的陳瑤則飾演西方桃，身著最粉嫩的衣衫、打起架來卻最狠，反差萌十足。而因《美人魚》一舉成名的林允飾演清純堅韌的少女阿誰，她的血液蘊藏能拯救唐儷辭的神秘力量。此外，徐正溪、王以綸、楊仕澤、謝彬彬、姜貞羽、白澍、李家豪、常華森等實力演員也攜手加盟，每個角色個性鮮明、戲份飽滿，讓整部劇群像生動、層次豐富。

《水龍吟》從開場紅綢遮鏡的血色意象，到每一場對決的流暢運鏡，皆展現出極高水準的製作質感與敘事節奏，每一集都有令人熱血沸騰的武打大場面。隨著唐儷辭的身世之謎逐步揭開，網友紛紛盛讚：「永遠可以相信羅雲熙的古裝！」、「唐儷辭又是羅雲熙的新人生角色！」

玄幻武俠探案劇《水龍吟》已於MOD影劇館+、Hami Video影劇館+每日更新上架。





