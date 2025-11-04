《水龍吟》打造847套手工華服 羅雲熙戰袍嵌0.3毫米真銀絲復原唐代「浮光錦」
古裝男神羅雲熙再度以「龍」之姿霸氣歸來！原本不被看好的新劇《水龍吟》，在強敵環伺下成功逆襲，上線首日口碑、收視雙爆，讓觀眾再度見識到羅雲熙的實力與氣場。羅雲熙過去在《香蜜沉沉燼如霜》中真身是「應龍」，《長月燼明》裡又化作「東海蛟龍」，這次《水龍吟》中更以「一味狐龍」為武器出戰，加上他本人生肖屬龍，被粉絲笑稱是「龍的傳人」本尊！
《水龍吟》改編自藤萍小說《千劫眉》，而藤萍正是口碑劇《蓮花樓》的原著作者。這次再度以細膩筆觸開啟全新江湖篇章，將懸疑推理與俠義情懷交織出獨特的玄俠美學。劇情講述唐儷辭（羅雲熙 飾）因「周睇樓懸案」被誤認為弒師兄兇手，從此背負汙名、以俠者之名踏上復仇與救贖之路。有趣的是，這回從《蓮花樓》的馬車場景，升級成《水龍吟》的「豪華遊船」出場，讓粉絲笑稱：「根本是海上版蓮花樓！」
劇情節奏緊湊、布局縝密，每一集都暗藏機關。第一集中，唐儷辭連續問鍾春髻（包上恩 飾）三句一模一樣的話，鍾春髻立刻領會其意，而池雲（敖子逸 飾）卻一頭霧水。再到後來「十三樓」隱匿功法借影瞬移，唐儷辭為助池雲取勝，故意說出那句「池雲，你又長高了」，結果池雲仍然沒明白。這些充滿邏輯謎題的設計，讓觀眾笑稱：「看《水龍吟》根本是在測智商！不專心兩分鐘就會錯過關鍵線索，智商不夠的就會跟池雲一樣被繞暈！」
劇組誠意滿滿，服裝設計共打造847套手工華服，羅雲熙戰袍更嵌入0.3毫米真銀絲復原唐代「浮光錦」工藝，整體以電影級工業美學與反套路敘事重新定義玄俠劇，被觀眾大讚「每一幀都能當海報」。
羅雲熙在戲中全程零替身上陣，挑戰720度空中旋轉等高難度打戲，憑多年舞蹈底子讓動作行雲流水、手指戲極具美感。武術指導誇他「動作乾淨俐落」，而他文戲中細膩的微表情更讓觀眾淪陷：「這根本是活生生的江湖俠客！」
唐儷辭在劇中擁有多種「開掛技能」，不僅戰力驚人，還具備超能力與自癒能力等。羅雲熙笑說，自己最喜歡的就是這項「自癒」設定，「不只是身體的修復，更像是一種心靈上的療癒，尤其現在大家工作、生活壓力都很大，如果有這個『自癒能力』也能獲得一點情緒上的調節。」
至於唐儷辭因不喜解釋、選擇默默承受而被誤會連連，羅雲熙坦言：「唐儷辭他是那種該來的麻煩就讓他來，反正我也不在乎；但如果換成我本人，一定會把事情的來龍去脈說清楚！」
《水龍吟》除羅雲熙外，群星雲集、陣容華麗。《蓮花樓》中以「執念反派」令人印象深刻的肖順堯，此次化身冷面殺手沈郎魂；敖子逸飾演輕功無敵的池雲，化身劇中笑點擔當。與唐儷辭組成的「狐狼狗三人組」主僕互懟、默契滿分，成為全劇最大看點之一。
因《一念關山》受到喜愛的方逸倫，這次挑戰唐儷辭反目的師兄柳眼，黑化爆發力驚人；曾出演《金庸武俠世界》、《韶華若錦》的包上恩飾演唐儷辭的小迷妹鍾春髻；《無心法師》的陳瑤則飾演西方桃，身著最粉嫩的衣衫、打起架來卻最狠，反差萌十足。而因《美人魚》一舉成名的林允飾演清純堅韌的少女阿誰，她的血液蘊藏能拯救唐儷辭的神秘力量。此外，徐正溪、王以綸、楊仕澤、謝彬彬、姜貞羽、白澍、李家豪、常華森等實力演員也攜手加盟，每個角色個性鮮明、戲份飽滿，讓整部劇群像生動、層次豐富。
《水龍吟》從開場紅綢遮鏡的血色意象，到每一場對決的流暢運鏡，皆展現出極高水準的製作質感與敘事節奏，每一集都有令人熱血沸騰的武打大場面。隨著唐儷辭的身世之謎逐步揭開，網友紛紛盛讚：「永遠可以相信羅雲熙的古裝！」、「唐儷辭又是羅雲熙的新人生角色！」
玄幻武俠探案劇《水龍吟》已於MOD影劇館+、Hami Video影劇館+每日更新上架。
更多《鏡新聞》報導
Hi-Fi Un!corn高雄開唱嘴甜撩粉 驚喜翻唱獵魔女團主題曲〈GOLDEN〉
佐藤健高喊「ㄍㄟˋ婚」向3千台粉求婚 從6樓觀眾席現身繞場寵粉
SJ明年1/24、1/25再攻高雄巨蛋開唱 「全場座位+實名制」6種票價出爐
其他人也在看
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 21 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 22 小時前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿新片「槓上范姜」9點懶人包曝！網1關鍵不挺：死路一條
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），引發一波互撕大戲。對此，粿粿坦承與王子確實有逾矩行為、但並非離婚主因，更反控范姜向她索討破千萬的離婚費，也細數起2人婚姻上的衝突與帳目，該片一出又掀起兩極論戰。有網友特別整理出懶人包，搖頭表示「女方未離婚就出軌，死路一條」，而且背叛家庭還要爭取家人，「天大笑話」。民視 ・ 1 天前
曾被粿粿「無邊界感」攔腰摟抱！曹佑寧尬認：很難不看到新聞
粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人是因《全明星運動會》節目結緣，也曾是節目一員的曹佑寧3日出席2025三立集團內容創新發布會，被問到近來事件，尷尬坦言很難不看到新聞，因為真的太多討論，但自己沒有多想，當初在節目上也是專注在運動比賽上。鏡報 ・ 16 小時前
坤達逃兵超後悔！剛到加拿大即返台 吳宗憲曝當下狀況「不滿還被上銬」
吳宗憲指出，坤達得知消息時，節目團隊已降落加拿大機場，當下便表明願意返台面對司法處理。吳宗憲曾詢問是否先完成拍攝再返國，對方仍選擇即刻回台，「他說還是回去好了」，顯示其誠意與責任感。對於外界關注坤達是否將繼續留在《綜藝玩很大》，吳宗憲坦言目前會讓對方暫時...CTWANT ・ 1 天前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
黃明志爆出在現場又涉毒！謝侑芯好友「最強奶媽」揭內幕開嗆：根本心裡有鬼
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導曾被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯日前驚傳在馬來西亞猝逝，享年31歲，不料昨（2）日卻爆出歌手黃明志當時在現場，且還因涉...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 22 小時前
《水龍吟》評價意外好看！羅雲熙、方逸倫相愛相殺，編劇來自霹靂布袋戲？非遺服化道華麗、劇情故弄玄虛
《水龍吟》首波評價1｜羅雲熙邪氣霸氣外露男主角羅雲熙飾演唐儷辭，亦正亦邪的氣質，被網友大讚太適合了！而且羅雲熙向來被網友們大讚武打戲優美，手形漂亮，飾演這種武功高強、世界第一的高手果然是說服力十足。搭配超華麗的服裝造型，網友們大讚可能也只有Marie Claire美麗佳人 ・ 18 小時前
范姜彥豐「暴瘦一圈」婚變心聲說了！天后闆妹霸氣出手「送大禮」
娛樂中心／李汶臻報導網紅范姜彥豐上月29日親自公開婚變，指控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）互動超越朋友界線，消息震撼娛樂圈。其後他一度暫別鏡頭、保持低調。直到今（3）日晚間，他才首度在公開場合露面，出席「天后闆妹」雙11直播活動，提前到場向好友致意並全程配合拍攝。這也是他風波後首次正式亮相，吸引外界目光關注他的精神狀態與動向，范姜也吐露婚變後的心情。民視 ・ 12 小時前
粿粿反咬范姜彥豐「自卑心作祟」！女星公開回應「下嫁說」尪真實反應曝
中國大陸歌手弦子出道20年，2005年因與潘瑋柏合唱〈不得不愛〉爆紅，實力備受肯定，弦子2016年與丈夫李茂閃電結婚，一度消失螢光幕，直到近來才逐漸復出。日前她和丈夫李茂登上節目《天聲一對》，主持人扣緊台灣「粿王婚變風波」時事，詢問弦子有無「下嫁感」，夫妻倆的回應掀起網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也心疼發聲，然而有網友發現昨日出現多個帳號以「粿粿家人」的名義，發布了內容高度雷同的貼文。網紅「巴毛律師」陳宇安就狠酸，「家族團結，到底有幾個家人」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿婚內出軌王子 網挺陳冠希公關危機道歉
藝人粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂，她被控與「王子」邱勝翊婚內出軌，昨以17分鐘影片回應反擊，坦言與王子確實有逾矩行為並公開道歉，但強調兩人沒有同居，且離婚主因長期溝通不良與價值觀落差，並非第三者介入，同時反控男方向她索討1600萬離婚費；不過對於粿粿的控訴，范姜彥豐說是「惡意抹黑、避重就輕」。自由時報 ・ 2 天前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 18 小時前