水龍頭打開有「汽油味」！基隆民眾直呼不敢喝 台水曝原因

基隆市近日傳出自來水「聞起來像汽油」，不少住戶刷牙、洗澡都被刺鼻油味嚇壞。自來水公司證實，八堵抽水站附近的基隆河出現不明油污，雖然已緊急停止取水並改用新山水庫供水，但仍有少量受污染原水流入管線，才導致部分家庭出現異味。台水已更換攔油索並加強攔截，並宣布民眾若發現家中水塔或蓄水池殘留油味，可撥打1910申請免費清洗，相關費用及額外水費台水全額吸收。

基隆市民最近打開水龍頭時，竟聞到濃濃的「汽油味」，嚇得不少住戶不敢飲用。自來水公司證實，基隆河八堵抽水站周邊出現不明油污，雖然第一時間緊急切換水源，但仍有少量受污染的原水流入民生管線，導致七堵、安樂及仁愛區部分住家出現刺鼻異味，讓民眾怨聲連連。

有住戶形容，油味重得像是在加油站，甚至更刺鼻。有人早上刷牙時被味道嚇到，立刻將水吐掉，覺得喉嚨像黏了一層油，整天都不舒服；也有民眾洗好的衣物殘留油味，只能重新清洗，造成生活極大不便。

台水指出，昨日清晨發現原水異常，前往八堵抽水站察看後，發現基隆河面布滿油污。人員立即更換全新的黃色攔油索強化攔截，同時全面停止抽取河水並改以新山水庫供水，避免更多污染水進入管線。不過，由於污染在發現前已少量進入系統，因此仍導致部分區域出現明顯油味。

目前受影響範圍以七堵、安樂與仁愛區為主。台水強調，若民眾發現家中水塔或蓄水池仍有異味，可撥打1910客服專線申請清洗，相關清洗費用以及因排放受污染水所增加的水費，全都由台水全額吸收，務求讓居民儘快安心使用。

