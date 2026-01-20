水龍頭打開 上月新青安4360件

財政部公布8家公股銀行辦理青年安心成家情形，統計到去年12月底公股銀行受理青年安心房貸件數為4360件，創近8個月以來最高紀錄。（本報資料照片）

財政部20日公布8家公股銀行辦理青年安心成家情形，統計到去年12月底公股銀行受理青年安心房貸件數，暌違約半年重回4000件，為4360件，創近8個月以來最高紀錄；受理金額346.87億元、為7個月新高。

公股銀行自民國111年3月23日起，即補貼青安貸款利息半碼，利率為0.125％。到了112年8月為了促進年輕人買得起房，政府推動「新青安貸款」，公股銀持續補貼半碼、內政部住宅基金補貼1碼，為0.25％。到113年3月底央行升息，住宅基金再擴大補貼半碼，合計目前給予新青安利息優惠2碼，約0.5％。

以新青安一段式方案來說，利率僅1.775％。新青安可說是市場上「最便宜」的房貸，額度從原本800萬調整為1000萬、年限從30年延長為40年、寬限期從3年延長為5年。

自民國114年9月，政府鬆綁新青安可不計入《銀行法》第72之2條，不動產放款不可超過存款與金融債的3成的限額，「水龍頭」就被打開了、資金活水逐步回穩。據財政部的統計數字來看，自鬆綁以來公股銀行受理與撥貸情形有逐漸回溫情形。財政部的資料顯示，12月公股銀受理的件數4360件，除了闊別半年首度回到4000件之外，也是近8個月受理件數最高，月增率達到10.5％；受理金額346.87億元，為近7個月新高，月增率近9％。

就撥貸件數來說，12月達到4443件，月增率8.4％、撥貸金額也有364.71億元，月增率達到10.1％。就8大公股銀受理表現，除了土銀月減之外，其他公股銀行皆呈現月成長，其中台銀破千件，達到1128件最多、合庫726戶次之，土銀680戶居第3。

新青安今年7月底即將屆期，屆時內政部的住宅基金、公股銀行自有資金是否繼續補貼利息，成為外界焦點。另外其他條件，例如貸款金額1000萬、年限最長40年、以及寬限期長達5年是否調整，同樣被外界關注。