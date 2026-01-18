水龍頭水垢怎麼清？專家推1款常見飲料：洗完亮晶晶

年末大掃除時，水龍頭上的污垢總是很難清理，清潔專家建議，可以利用可樂去除水龍頭上的水垢與皂垢，做法相當簡單，將可樂倒入塑膠袋，再用橡皮筋將袋口固定在水龍頭上，讓水龍頭浸泡在可樂中至少1小時，之後用牙刷輕刷污垢，再以溫水沖洗並用毛巾擦乾，金屬水龍頭就能恢復閃亮如新。

根據《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，為了維護浴室整潔，許多人習慣順手將水龍頭擦乾，但長期下來，水龍頭仍會累積一層厚厚的水垢與皂垢，用一般清潔劑也很難清除乾淨，用鋼刷用力刷，恐刮傷金屬水龍頭。

報導指出，水垢的主要成分為水中的礦物質，隨著時間沉澱硬化；皂垢則是沐浴用品中的皂類與水垢，加上人體的皮脂或油脂結合後形成的物質。

清潔專家表示，常見的飲料「可樂」可以用來去除這些污垢，因可樂內的檸檬酸、酒石酸和磷酸等成份，可溶解鐵鏽和礦物沉積，讓浴室金屬水龍頭重新閃亮，加上其酸性適中，不會使金屬表面變色或剝落。

專家進一步解釋清潔方式，先將可樂倒入塑膠袋中，用橡皮筋將袋口固定在水龍頭上，讓水龍頭浸泡在可樂中至少1小時，充分軟化、溶解污漬，之後取下塑膠袋，用牙刷輕輕刷洗污漬，最後用溫水沖洗，並用乾淨毛巾擦乾，水龍頭就會恢復閃亮如新；如果陳年污漬較頑固，建議可以浸泡超過1小時，更有效。

