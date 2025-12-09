「水龍頭沖肉」比沒洗更髒！醫揭恐怖真相 餐具、蔬菜都可能遭污染

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你煮肉前，習慣把生肉拿到水龍頭下沖一下嗎？這看似「更乾淨」的動作，其實暗藏危機！

水龍頭沖肉 等於製造細菌噴霧器

傑足先登 傑登醫師說明，沙門氏菌主要是經由糞口途徑，吃下了被細菌汙染的水或食物而感染。

常見症狀有：

．突發性高燒

．嚴重腹痛、腹瀉（常有黏液，可能帶血）

．噁心、嘔吐

而沙門氏菌經常存在於：

．生肉與家禽：帶血的雞肉、豬肉表面

．雞蛋與蛋製品：無論是蛋殼或蛋液，都可能帶菌

．其他：未經消毒的乳品，或被動物糞便汙染的蔬果

傑登醫師指出，當你用水柱沖洗生肉、雞蛋時，水花會把細菌噴得到處都是，一般可噴到50公分以上( 最遠90公分 )。雖然煮熟能消滅細菌，但要是被噴到的地方是：

．生菜、蔬果、不會再加熱的熟食

．水槽、料理檯、砧板、餐具、調味罐、水杯、碗筷

．已經洗好的奶瓶、奶嘴頭

因不會再煮沸，反而變成感染源，不小心沾到，吃到就會中獎！傑登醫師特別提醒，嬰幼兒、老年人及免疫力較差者屬於高危險群，可能引發敗血症，務必提高警覺！

美國CDC與英國食品標準局的建議作法

1、要忍耐，別洗生肉！避免噴濺

若有需要，請用廚房紙巾擦拭血水就好。不洗肉可能會有不少人心裡過不去，但是光是洗並不會讓肉更「乾淨」，沖完上面細菌還是很多，而且也被噴得周圍都是；沙門氏菌怕熱，「徹底煮熟」才是滅菌關鍵。

2、要生熟分開

生熟食使用不同砧板、不同刀具、不同容器，這步驟是防止交叉污染的核心！

3、要徹底清潔

處理完生肉、生蛋後，用肥皂洗手，而料理檯、砧板、器皿都要用清潔劑清理乾淨。

4、要完全煮熟

肉品與蛋品中心溫度71°C以上，才能殺菌。肉「看起來熟」不代表「真的熟」！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

