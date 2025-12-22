「水龍頭開了」新青安撥貸額回升 明年7月底屆期是否續辦受矚目

財政部22日公布11月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計，其中撥貸戶數及金額皆較上個月增加，分別來到4,097戶及331.23億元，止跌回升，為今年8月以來新高。

財政部昨（22）日公布11月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計，其中撥貸戶數及金額皆較上個月增加，分別來到4,097戶及331.23億元，止跌回升，為今年8月以來新高；且11月受理戶數也回溫至3,947戶，為近五個月新高。

公股行庫主管指出，隨新青安貸款不計入銀行法第72條之2限制後，水龍頭打開，公股陸續開放額度，紓解房貸排撥情況，使撥貸戶數及金額皆有所回溫。

根據財政部統計，11月受理戶數3,947戶，金額318.33億元，比10月分別增加160戶、18.88億元，其中，受理戶數為今年7月以來新高。另外，11月撥貸戶數4,097戶，金額331.23億元，也比10月增加658戶及59.46億元，同步寫下今年8月以來新高。

檢視八大行庫11月受理新青安情形，其中，臺銀受理889件居冠，受理金額71.01億元；土地銀行緊追在後，受理741件、63.65億元；合作金庫則以666件、48.73億元位居第三；與上個月相比，在受理件數部分，包括兆豐銀行、彰銀、合庫銀行、華南銀行、台企銀皆比10月增加。

公股行庫主管分析，隨著9月起新青安貸款不計入銀行法第72條之2限制後，原本需要預約額度，從9月開始就不需要預約，採取隨到隨辦，但消化原本排撥需要一點作業時間，10月、11月開始作業及陸續撥貸，因此11月各公股大多在撥貸戶數有增加。

針對房市後續看法，行庫主管則指出，由於央行對於選擇性信用管制並未放寬，市場回歸剛性需求，真正有需求才買，另外，在建商推案相對保守之下、國內購屋需求減少，目前市場呈現量縮、價持平格局，預期在選擇性信用管制未放鬆前，短期內難以改變格局。

另外，由於新青安貸款將於明年7月底屆期，外界也關注新青安續辦情形。財政部表示，對於貸款年限、寬限期、額度上限、利息補貼及申貸資格等條件皆須通盤研議，目前正整體評估房市供需、金融市場、民眾需求、新青安貸款成效、政府收支財源運用及公股銀行資金成本等面向，與相關部會共同研議，滾動檢討政策方向，以協助房市及金融穩健發展。

