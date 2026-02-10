水龍頭頑固水垢怎麼清？專家曝「１神奇配方」浸泡後光亮如新，不必用力刷

過年將近，許多民眾開始著手進行居家大掃除，其中浴室清潔更是重點項目之一。然而，水龍頭上長年累積的水垢與皂垢，往往成為清潔工作中最棘手的部分。對此，一名清潔專家分享一個令人意想不到的清潔秘訣，只要運用隨手可得的可樂飲料，就能讓暗沉的金屬水龍頭重現光亮如新的外觀。

水龍頭水垢卡住原因

根據《每日鏡報》報導，即使定期擦拭水龍頭表面，長期使用下仍會形成難纏的污垢層。這些污垢主要分為２種類型：水垢是水中礦物質長期沉積硬化形成，皂垢則是洗浴產品成分與水垢、人體分泌的皮脂油脂混合產生的頑強物質。一般清潔產品往往效果有限，若使用鋼刷等硬質工具清理，又容易在金屬表面留下刮痕，反而損害水龍頭外觀。

水龍頭的水垢怎麼清

清潔服務平台「Homeaglow」專家解釋，可樂之所以能夠有效清除水龍頭污垢，關鍵在於其特殊成分組合。可樂中含有檸檬酸、酒石酸和磷酸等多種酸性物質，這些成分能夠分解鐵鏽並溶解礦物質沉積物。而且可樂的酸度恰到好處，既不會造成金屬表面褪色或腐蝕，又能有效瓦解頑強污漬。因此這種清潔方式不僅安全無毒，還能讓浴室設備重新展現原有的金屬光澤。

用可樂去除水龍頭陳年污垢

究竟該如何清潔水龍頭？清潔專家分享具體操作方法如下：

１. 準備一個塑膠袋，將適量可樂倒入袋中

２. 將裝有可樂的塑膠袋套在水龍頭上，用橡皮筋緊緊固定袋口，確保水龍頭完全浸泡在可樂液體中

３. 靜置浸泡至少１小時，若是陳年頑垢建議延長浸泡時間以達到更好效果

４. 移除塑膠袋後，使用軟毛牙刷輕輕刷除殘留污漬，接著用溫水沖洗，最後以乾淨毛巾擦乾

▲用可樂清潔水龍頭，可讓水龍頭乾淨如新。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

