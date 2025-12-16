水龍頭鬆不鬆／央行態度明確 台經院劉佩真：錢只引導進股市不進房市

國內房市降溫之際，美國聯準會卻重啟購債、釋放資金。圖／鏡週刊

中央銀行董監事會議將於明（18）日登場，由於國內房市景氣明顯降溫，央行是否調整銀行金融政策，引發討論。另一方面，美國聯準會重啟規模400億美元的購債計畫，並預計未來4個月持續買進短債，創造寬鬆貨幣環境。《鏡報》特別專訪政府與企業智庫、不動產經濟學專家、台經院產經資料庫總監劉佩真分析一下聯準會變數。

美國聯準會（Fed）在本月、12月不僅啟動降息一碼，還重啟每月規模達400億美元的購債計畫，而且預計未來4個月持續進行，目的在於確保銀行與企業資金來源無虞，這放水至資金池的措施，走向貨幣寬鬆，為此市場開始出現聲音，猜測台灣是否可能跟進類似的貨幣寬鬆政策，進而帶動房市出現連動效應，也就是在通膨預期升溫下，為了保值與槓桿操作，讓熱錢再度湧入不動產市場。但劉佩真直言，這樣的想像「短期內很難發生在台灣」。

劉佩真分析，台灣目前的總體經濟條件，與美國並不相同。今年經濟成長率表現亮眼、預計可達5.94%，AI需求帶動出口暢旺，第3季經濟成長率更達7.64%。對於通膨控制也相當穩定，消費者物價指數（CPI）大致落在1.5%到1.7%之間；放眼明年，各家機構預測多半也在1.8%以下，距離2%的通膨警戒線仍有一段距離。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，美聯準會重啟購債是在維持市場資金流動性；台灣則是要防止外資熱錢炒房。圖／陳宏銘攝

這樣的背景下，央行沒有任何迫切理由去採取降息或更進一步的寬鬆政策。她也點出，今年美國聯準會下半年一路降息，確實推升美股表現，甚至熱錢外溢至台灣股市，但資金效應，並未反映在台灣房市上。劉佩真表示，央行是將外資活水導向股市，並未流向房市。

只要國內房市政策沒有鬆綁，即便國際資金環境轉為寬鬆，也難以複製過去「降息＝房價上漲」的劇本。換言之，房市的關鍵不在美國怎麼做，而在台灣央行是否調整自身的不動產管制政策。

央行會不會在董監事會議上啟動第七波信用管制的檢討，備受關注。不過劉佩真提醒，檢討不等於轉向，更不代表會鬆手。在房市已成功降溫，央行更可能採取的是「審慎評估、觀察效果」的策略，而非跟隨國際寬鬆潮流，貿然對房市資金水龍頭放行。

聯準會啟動400億美元的購債計畫，未來4個月持續買進短債，創造寬鬆貨幣環境。圖／翻攝自FED



