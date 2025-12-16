水龍頭鬆不鬆／房市管太緊影響剛需 台經院劉佩真：政府應會走精準有條件鬆綁
在房市交易量明顯降溫、央行政策走向備受關注之際，台經院產經資料庫總監劉佩真在《鏡報》專訪中透露，從央行的緊縮政策思維出發，不難得知為何房市短期內難以迎來銀行放款「大鬆綁」，以及未來可能出現的政策微調方向。
為何央行不願鬆開第七波信用管制？關鍵原因在於只要資金一鬆，投資與投機資金很可能立刻回流，房價再度被推高，等於過去一整年的信用管制成果瞬間歸零，所有努力全部重來。劉佩真指出，目前房市已呈交易量明顯降溫，但價格卻沒有出現大幅下修。
在房價高檔未明顯回落、預防系統性風險下，劉佩真預期，央行短期內仍會採取「審慎觀察、彈性調整」的態度，房市也將持續在盤整中，慢慢消化過去累積的壓力。但房價真的會大跌嗎？答案恐怕讓人失望。
不少民眾期待房價能「有感修正」，但劉佩真直言，這次恐怕不容易。過去，房市循環向下時，理論上價格修正幅度達到3成，市場才會覺得「跌得夠多」，但回顧2016年那一波，在持有稅、交易稅雙雙上調的背景下，台北市房價最大跌幅也僅約15%到17%，其他地區更是有限。
如今情況更困難，因為開發商的成本早已不同。2024年前三季之後，土地價格一路往上，業者購地成本大幅墊高；加上缺工問題至今仍未真正解決，營建成本始終居高不下，讓建商能讓利的空間，比外界想像中小得多。
不過，劉佩真也坦言，隨著房市急速降溫，部分剛性需求其實已經受到影響。未來政策若要微調，方向不太可能是「全面放水」，而是改走「精準、有條件的軟性鬆綁」，針對特定族群、結構性問題下手。劉佩真舉例，像是換屋族「先買新、再賣舊」的資金壓力，若能在制度上給予緩衝，將有助於減輕市場卡關的情況，真正的剛性需求族群，金融支援仍是政策重點。
獨家專訪／央行即將開理監事會議 台經院劉佩真：央行打房手段已見成效不會放鬆
水龍頭鬆不鬆／央行態度明確 台經院劉佩真：錢只引導進股市不進房市
「古典第一美人」何晴病逝...曾嫁三婚男演員 兒繼承演藝基因出道！同框老爸拍雜誌
