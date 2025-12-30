一水一酒防宿醉？黑咖啡、熱水澡解宿醉？你該知道的「防宿醉Checklist」快筆記～





跨年夜的鐘聲一響，氣泡酒開瓶、乾杯聲此起彼落，無論是在飯店派對、餐酒館，還是朋友家裡的小型聚會，酒精幾乎成了迎接新年的標配。

只是，很多人都有過這樣的經驗，跨年夜玩得多盡興，新年第一天就有多狼狽：頭痛欲裂、胃翻攪、全身像被掏空，甚至連下床都覺得困難。這不是你酒量突然變差，而是「宿醉」正在對身體討回代價。為了不讓新年的第一天在臥室與馬桶之間來回折返，良醫一次整理：宿醉為什麼會發生？又該怎麼防、怎麼救？

廣告 廣告

飲酒過量，有害〈礙〉健康。

為什麼會宿醉？酒精在你體內發生了什麼事

在談解酒前，得先理解一件事：宿醉不是「睡不夠」，而是身體正在處理酒精毒性造成的後果。

1. 乙醛堆積，是宿醉的真正元兇

肝臟代謝酒精主要靠兩套酵素系統：酒精去氫酶（ADH）先把乙醇轉成乙醛，再由乙醛去氫酶（ALDH2）將乙醛轉成相對無毒的乙酸。

問題就在這裡。當喝酒速度超過肝臟處理能力，乙醛就會在體內累積。而乙醛的毒性，是酒精本身的 10～30 倍，會引發發炎反應，造成頭痛、噁心、臉紅與心悸，這正是宿醉最難受的來源。

2. 酒精讓你脫水，也打亂電解質平衡

美國梅約醫學中心指出，酒精會抑制抗利尿激素分泌，使身體排出比攝取更多的水分。不只是口渴，隨著水分流失，鈉、鉀、鎂等電解質也跟著下降，導致疲倦、頭暈與神經系統不適。

3. 胃被刺激、血糖跟著亂

酒精會刺激胃酸分泌、延緩胃排空，是噁心與嘔吐的重要原因；同時，它也會干擾肝臟釋放葡萄糖，讓血糖短暫下降，使人感到虛弱、冒冷汗、注意力不集中。

酒前就要開始：最有效的「預防性解宿醉」

真正有效的解宿醉，其實不是事後補救，而是在第一口酒之前就做好準備。

1. 先吃再喝：替胃鋪好「緩衝墊」

空腹飲酒是宿醉的最大幫兇。喝酒前先攝取含脂肪與蛋白質的食物，例如起司、希臘優格、橄欖油沙拉或帶點油脂的肉類，可以延緩胃排空，讓酒精慢慢進入小腸，替肝臟爭取代謝時間。

有些人會選擇在酒前喝一杯全脂牛奶或優酪乳，乳脂能在胃黏膜形成暫時性的保護層，減輕酒精刺激。

2. 酒種選擇，其實會影響隔天狀況

哈佛醫學院文章指出，酒類中的「同源物」（發酵副產物，如甲醇、單寧）是加重宿醉的重要因素。深色酒（紅酒、威士忌、白蘭地、龍舌蘭）同源物含量較高；透明酒（伏特加、琴酒）相對較低。若你本來就容易宿醉，選擇品質較好的透明酒類，隔天反應通常會輕一些。

酒局進行中：三個關鍵戰術，決定你明天好不好過

1. 一水一酒，公認的黃金原則

每喝一杯酒，就喝一杯等量白開水，能同時做到稀釋酒精、補水與控制飲酒速度，是最實際、也最有效的方法。

2. 混酒請避開氣泡

氣泡酒或威士忌加汽水，會讓酒精更快進入小腸吸收，醉得快、宿醉也重。這也是為什麼很多人「明明喝不多，卻倒得很快」。

3. 補充維生素B群

酒精代謝會大量消耗維生素B1、B6與葉酸。於飲酒期間或睡前補充B群，有助降低神經疲勞感。

已經宿醉了怎麼辦？

1. 不只補水，更要補電解質

單喝水效果有限，可選擇運動飲料或椰子水，幫助身體把水分真正留住。

2. 糖分，是肝臟的幫手

蜂蜜水、番茄汁、水梨汁都被多篇研究與日本媒體點名。果糖能促進酒精分解，同時改善低血糖帶來的不適。

3. 支援肝臟修復的關鍵營養

雞蛋富含半胱胺酸，能協助清除乙醛；魚湯或蜆精中的牛磺酸與胺基酸，也被認為有助肝臟代謝。

4. 穴位按摩，讓症狀緩一點

合谷穴：止頭暈頭痛及腹痛

內關穴：消脹止嘔

足三里：穴健脾整腸

百會穴：提神醒腦

太衝穴：減輕頭痛眩暈

這些「解酒法」其實是地雷

黑咖啡：提神不等於解酒，反而可能加重脫水



熱水澡、泡溫泉：可能導致血壓不穩與暈厥



回魂酒：只是在延後肝臟清毒，風險最高

台灣人特別要注意的警訊：酒精不耐症

台灣約有近一半人口屬於ALDH2缺乏的酒精不耐體質。如果你喝酒後容易臉紅、心跳加速，代表乙醛難以代謝，宿醉不只是「不舒服」，更與食道癌、肝病風險相關。

跨年夜，真的不需要為了乾杯而勉強自己。酒前吃、酒中慢、酒後補、隔天修復。而最重要的，始終只有一句話：酒是派對的配角，不該成為假期的終點。

跨年防宿醉Checklist

酒局前

☑ 不空腹

☑ 補水 500ml

☑ 準備 B 群

酒局中

☑ 一水一酒

☑ 避開深色酒與氣泡

☑ 放慢速度

睡前

☑ 補水 300–500ml

☑ 少量甜飲

☑ 避免高鹽食物

隔日早

☑ 電解質補充

☑ 水果或果汁

☑ 蛋白質早餐

☑ 穴位按摩

☑ 暫時不喝咖啡

需要提醒的是，這些解酒方法與營養補充只能「協助身體代謝酒精、緩解不適」，並不能真正中和或消除酒精傷害；真正不宿醉、也最安全的關鍵，始終只有一個原則：控制飲酒量，少喝一點，身體負擔就少一分。

飲酒過量，有害〈礙〉健康。

參考資料：大正製藥、日本經濟新聞、President Online、Mayo Clinic、Harvard Health、衛福部國健署、良醫健康網文章

延伸閱讀

給容易喝醉的台灣人：葛根真可讓你千杯不醉？B群能解酒？藥師解析「10大成份」效果

一天能喝多少酒？15種酒類一日限量大公開！營養師教你「7大解宿醉法」，解酒要喝「這些」

頭痛、想吐...「宿醉」該怎麼解？為什麼古人都能千杯不醉？中醫教你按「5大穴道」緩解症狀

責任編輯：陳宛欣

核稿編輯：林勻熙

更多良醫文章

被老公嫌魚腥味、拒絕行房！劉博仁醫師：妳的念珠菌好不了，原來跟「愛吃●●」有關

他幫「腎臟」做復健，腎功能、血壓都正常，還瘦12公斤！日本腎臟復健學會前理事長推薦「2大強腎運動」

