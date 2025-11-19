永不分離！「國家美腿」雙胞胎安樂死 曾登花花公子封面創銷售紀錄

曾以「國家美腿」名號轟動歐洲舞台的傳奇雙胞胎舞者，艾麗絲與艾倫選擇安樂死。（翻攝畫面）

曾以「國家美腿」名號轟動歐洲舞台的傳奇雙胞胎舞者，艾麗絲與艾倫（Alice&Ellen Kessler），11月17日於慕尼黑近郊家中以「陪伴式安樂死」平靜離世，享壽89歲。這對在1950至1960年代紅遍國際的金髮雙胞胎，走到人生終點依然如同過去七十餘年的相伴生活般「同進同出」。

德國《圖片報》報導，姊妹倆近年健康下滑，並多次透露「已無意再延續生命」。她們去年向媒體公開表示希望死後共用同一骨灰罈，與母親及愛犬合葬。最終，她們選擇在德國合法、規範嚴格的陪伴式安樂死制度下結束生命。警方接獲通報到場後，確認兩人無外力介入，排除他殺。

廣告 廣告

姊妹倆是1950至1960年代歌舞娛樂節目的代表人物。（翻攝畫面）

她們怎麼從戰後德國走向世界舞台？

這對傳奇雙胞胎出生於1936年內爾特爾斯豪森（Nörtershausen），自幼共同受舞蹈訓練。戰後歐洲重建之際，她們以同步精準的舞步、華麗服裝及舞台魅力迅速走紅，成為1950至1960年代歌舞娛樂節目的代表人物。

兩人更登上《花花公子》封面，創下當時義大利銷售最快紀錄。（翻攝畫面）

兩人曾登上國際節目，並於1959年代表西德參加歐洲歌唱大賽，以《今夜我們要跳舞》獲得第8名。1962年，她們將事業重心移往義大利，透過綜藝節目《Studio Uno》成功重塑形象，被義大利媒體封為「國家美腿」。之後更登上《花花公子》封面，創下當時義大利銷售最快紀錄。

雙胞胎「一生相伴」如何成為歐洲傳奇？

其演藝生涯中，她們獲得蒙特勒金玫瑰獎、聯邦功績十字勳章，並於2025年獲頒巴伐利亞功績勳章，象徵其在歐洲娛樂文化史中的重要地位。

儘管舞台成就輝煌，外界最難忘懷的仍是姊妹倆「如同一人般」的生命軌跡。她們共同演出、共同生活、共同面對衰老，甚至提前1年便公開「永不分離」的合葬遺願。家屬與親友在悼念聲明中寫下：「艾麗絲與艾倫，如同她們共度的生命般，終將攜手離去——永遠不分離。」

這對戰後歐洲娛樂史上的傳奇姊妹，最終也以自己選擇的方式，完成了她們最深情、最一致的謝幕。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

有狂犬病？員警開槍射殺聾盲寵物狗惹眾怒 政府賠償飼主1560萬

多益涉弊擴大！日本早稻田開鍘 中國留學生畢業前夕慘收停學處分

「橘子免剝皮」 懶人吃法吸3200萬人朝聖 簡單1招卻被台網吐槽：直接剝皮犯法嗎？