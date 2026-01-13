永不放棄 花蓮光復三校棒球隊觀影獲啟發

小球員觀影合照

來自花蓮縣光復鄉，花蓮縣立光復國中、光復國小及太巴塱國小三校棒球隊，在門諾醫院支持下，觀賞12強奪冠紀錄片《冠軍之路》，中華隊從不被看好到逆轉勝出的精神，讓才經歷過洪災的孩子們，相當受到鼓舞，直呼：「燃到想哭，再大的困境都永不放棄。」

《冠軍之路》導演龍男・以撒克・凡亞思（Lungnan Isak Fangas）與監製張永昌特地到場，向光復的孩子們致意。導演分享，這部片記錄的不是冠軍的光環，而是一路走來的跌跌撞撞，他希望透過影片，讓孩子們知道，就算在逆境裡，也能一步一步走出自己的路。張永昌則以選手成長歷程勉勵孩子，許多國手在國小、國中時期，每天都在認真練球、咬牙堅持，只要不放棄，未來永遠有可能。



太巴塱國小校長劉從義感謝門諾醫院與所有協力單位，讓孩子們有機會走進影城，看見中華隊在不被看好的情況下，如何團結一致、完成不可能的任務。這不只是一份榮耀，更是一種不放棄的精神。他也表示，相信孩子們會從中感受到團隊的力量，帶著這份感動，繼續朝自己的夢想前進。