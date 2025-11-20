永不錄用！台中市府重砲下令封殺到底 網紅賓賓哥「闖國中直播未成年」盧秀燕震怒：太白目

盧秀燕（右）火大了！賓賓哥（左）擅闖直播惹議，與私自帶他進入的魔術師王元照兩人被列永不錄用。（翻攝自臉書/江建樺、盧秀燕）

台中市中山國中昨日舉行生涯輔導講座，不料受邀講者魔術師王元照竟私自帶入網紅「賓賓哥」，並在校方禁止直播的情況下仍開啟抖音直播，更脫口不當言論，引發全場譁然。台中市長盧秀燕今（20日）震怒，痛批此舉「太過白目」「非常可惡」，並宣布 王元照與賓賓哥兩人皆列入台中市「永不錄用」名單。

網紅賓賓哥直播國中生？台中為何大動作祭出永不錄用？

據校方說明，學校原本僅邀請魔術師王元照分享人生歷程，並在溝通過程中明確表達「不得直播」，主要考量學生均為未成年。

廣告 廣告

然而講座進行後半段，王元照竟私自邀請網紅賓賓哥進入校園，賓賓哥不僅逕自開直播，還在鏡頭前對學生拋出「有雞雞的不可以舉手」等不當言語，導致現場氣氛瞬間凝重。

校長王蒲寧立刻出面制止，並要求道歉及關閉直播，影片也被要求全面下架。

台中市府震怒！直播侵犯學生隱私？盧秀燕重話痛斥

事件曝光後引發社會關注，市長盧秀燕在市議會面對質詢時怒批，賓賓哥完全無視校方指示，公然直播未成年學生，「不尊重法律、不尊重學生隱私，非常可惡」。

盧秀燕也強調，受邀講者私自帶友人已屬不當，更應負起對同行者的管理責任，因此宣布：「這兩個人——永不錄用！」並強調此舉是為了保護學生，維護校園環境。

議員轟：脫序行為不可再發生 教育局：審查不足難獲獎勵

台中市議員陳政顯今日也要求教育局全面強化講者審查機制，避免類似脫序事件重演，並認為校長當下處置得宜；然而教育局長蔣偉民表示，雖然現場處理得當，但「事前審查是學校責任」，因此是否給予獎勵仍需審慎評估。

中山國中聲明：已明確拒絕直播 未來將更嚴格審查講者

中山國中發聲明指出，王元照原本受邀分享勵志故事，聯繫時王曾詢問能否直播，校方則已明確拒絕。而賓賓哥直播屬「未經同意擅自進行」，學校已立即要求停止並下架影片。校方並承諾，未來講座將更加謹慎審查流程、確認活動內容，以確保學生安全與權益。

更多鏡週刊報導

遭3員工控性騷、要主管睡館嫂握證據 館長直播狂自爆「手機有性愛片長年放公司」他酸：一直消毒

IG限動嘻鬧成「死亡直播」！失控撞毀工地釀4死 15歲通緝少年事故前畫面曝光成友最後身影

「為何這樣欺負農民...」農場女兒曝：拍完照就消失 大苑子掛「石虎柳丁」名義竟0採購還搶商標