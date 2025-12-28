永久中立國也嚷著要軍費 瑞士國防軍司令：僅1/3裝備齊全

瑞士聯邦國防軍司令托馬斯．蘇斯利（Thomas Suessli）。 圖：翻攝自 X@Political room

[Newtalk新聞] 一向以「中立國」自居的瑞士，近年在俄烏戰爭相關議題上，立場屢遭質疑。瑞士聯邦國防軍司令托馬斯．蘇斯利（Thomas Suessli）近日公開指出，瑞士現階段無法承受全面軍事攻擊，並直言隨著「俄羅斯帶來的風險上升」，瑞士勢必要擴大國防投資。

根據《新蘇黎世報》27日對蘇斯利的專訪內容，蘇斯利表示，瑞士雖已具備應對「非國家行為體」破壞關鍵基礎設施與網路攻擊的能力，但在正規軍事防禦上仍存在嚴重缺口。他坦言，若遭遠距離威脅或全面攻擊，瑞士目前難以有效應對。

廣告 廣告

蘇斯利進一步指出，在真正緊急狀態下，僅約三分之一的士兵能獲得完整裝備，軍方長期面臨裝備不足問題。他也將此歸因於瑞士長期遠離戰區、缺乏近代戰爭經驗，以及社會普遍誤認「中立本身即可提供安全保障」。「歷史已多次證明，未具備防衛能力的中立國，仍可能被捲入戰爭。中立唯有在能以武力自我防衛時，才有意義。」

《路透社》報導則指出，瑞士近年正逐步提高國防預算，推動火砲與地面武器系統現代化，並計畫以洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）的F-35A戰機，汰換老舊機型。不過，相關軍購計畫面臨成本超支爭議，在聯邦財政吃緊的情況下，也引發國內對彈藥與重裝備支出的質疑。

報導提到，瑞士承諾於2032年前，將國防支出提高至約占GDP的1%，高於目前約0.7%，但仍遠低於北約國家設定的5%目標。依現行進度推估，瑞士軍隊恐需到2050年前後，才能完成整體戰備建設。對此，蘇斯利直言「在當前威脅環境下，這樣的速度過於緩慢」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

韓擬收回美韓同盟作戰指揮權? 李在明 : 明年國防預算大幅提升8.2%

美國國防預算大轉彎 五角大廈：美國本土與西方優先