永久橋北上線 明年底通車

行政院長卓榮泰29日視察馬太鞍溪涵管便道與鋼便橋施作工程，一旁為公路局長林福山。（王志偉攝）

行政院長卓榮泰29日赴花蓮，視察台9線馬太鞍溪橋重建及左岸河川堤防搶修搶險情形時強調，民國115年底馬太鞍溪永久橋北上線可雙向通車，116年可完成南下線，期勉交通部「早一天完成，早一天安全，早一天方便」，也要求水利署在萬榮鄉的堤防工程趕在明年汛期前完成。

9月底因颱風致堰塞湖溢流，馬太鞍溪橋遭沖毀，期間又有鳳凰颱風大雨，交通部公路局長林福山說，涵管便道已搶通，鋼便橋搶修在10月18日開工，目前進度41.4％。

林福山表示，馬太鞍溪的永久橋在結構設計上，將強化橋梁防洪韌性，預計北上線於115年底前完成，南下線116年完成。

卓榮泰表示，涵管便道搶通，台9線也通車，用路人不必從台11線繞道過來。他強調，台9線是花東運送物資與農產品、觀光旅遊重要交通幹道，維持台9線的安全與暢通，是中央與地方共同的責任。

卓榮泰也轉往馬太鞍溪左岸河川堤防視察搶修搶險情形，水利署長林元鵬說，鳳凰颱風造成左岸溢堤，主要為河道淤積嚴重所致，溢流口處淤積約5至7公尺，除河川改道及阻水工程，建置600公尺臨時土堤外，將再延長1200公尺銜接便橋，新建1800公尺堤防，同時持續辦理疏濬工程。卓榮泰提醒水利署在萬榮鄉的堤防工程，趕在明年汛期前完成。