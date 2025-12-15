永久裁員成新常態！美裁員數破百萬「較同期大增54%」 恐延至2026

隨著美國企業在今年前11個月宣布裁員超過110萬人，勞動市場正浮現新的結構性轉變。（示意圖／翻攝自pixabay）

隨著美國企業在今年前11個月宣布裁員超過110萬人，勞動市場正浮現新的結構性轉變。求職網站Glassdoor與人力資源顧問公司Challenger,Gray&Christmas的數據顯示，裁員模式正從過往罕見但大規模的行動，轉向更頻繁、規模較小、長期持續的「永久性裁員」，加劇白領階層的不安情緒。

根據外媒報導，Challenger的統計指出，2025年截至11月，美國雇主共宣布裁員117萬0821人，較去年同期大增54%。這是自1993年有紀錄以來，僅有第六次在11月前突破110萬人次，與2001至2003年網路泡沫破裂、2009年金融危機以及2020年疫情高峰並列。單是11月裁員人數就達7萬1321人，為2022年以來同期最高水準。

科技業仍是重災區，今年已宣布裁員超過15萬人。電信、食品、零售、服務業、非營利組織與媒體產業也普遍縮編，且不少產業的裁員幅度呈現雙位數甚至三位數成長。企業在多年擴張後，持續調整人力結構，並加快自動化與人工智慧投資。

Glassdoor首席經濟學家趙丹尼爾（Daniel Zhao）指出，官方宣布的裁員數字可能低估實際情況。根據聯邦政府JOLTS調查，同期實際被裁員人數約達170萬人。他表示，裁員形式正在改變，企業更傾向於「滾動式裁員」，以較小規模、分批進行的方式持續縮減人力，而非一次性大裁員。

Glassdoor在《2026年工作生活趨勢分析》中指出，影響人數少於50人的小型裁員，已從2010年代中期不到一半，攀升至2025年的過半數，成為主流。此舉雖降低企業的遣散費與聲譽風險，卻造成長期的工作不安全感。

趙丹尼爾警告，這種裁員模式會使員工長期處於焦慮狀態，削弱士氣與生產力，「內部員工其實很清楚正在發生什麼事，即便這些裁員沒有登上頭條新聞。」他指出，Glassdoor評論中提及「裁員」與「工作不安全感」的頻率，已高於2020年疫情初期。

勞動市場的壓力也反映在招聘端，Challenger數據顯示，截至11月，雇主宣布的招聘計畫僅49萬7151人，年減35%，創2010年以來新低。求職者談判力明顯下降，拒絕工作邀約的比例連續兩年下滑，越來越多人選擇「先求有、再求好」。

經濟學家指出，這反映出「K型經濟」的持續擴大。高收入族群消費力強勁，推升股市與企業獲利；但白領與基層勞工卻面臨就業機會減少與升遷受限。高盛與美國銀行分析師認為，這波復甦主要集中在金融市場，而非就業成長。

人工智慧亦成為裁員的重要推力，Challenger指出，自2023年以來，已有超過7萬個職位被直接歸因於AI導入，企業透過自動化重組工作流程，進一步壓縮人力需求。

此外，小型企業承受的衝擊尤為明顯。ADP 11月數據顯示，裁員主要集中在小企業，而大型企業仍持續增聘人力。分析指出，關稅、公用事業費用上升與高利率環境，正在加速勞動市場的分化。儘管部分官員將裁員潮視為短期現象，Glassdoor警告，「永久性裁員」與長期不安全感恐將延續至2026年，並持續改變美國的工作樣貌與勞資權力結構。



