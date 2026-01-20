永仁女籃闖進HBL複賽 市長夫人打氣

台南市長黃偉哲夫人劉育菁（中右），探視永仁高中女籃隊，勉勵球員與教練團全力備戰ＨＢＬ，並準備豐富營養品為球員們送上最溫暖的支持。 （永仁提供）

記者汪惠松∕永康報導

一一四學年度全國高中籃球甲組聯賽（ＨＢＬ）複賽將於二月五至十二日登場，台南市長黃偉哲夫人劉育菁在永康區成功里長曾文俊陪同下，前往永仁高中探視女子籃球隊，除勉勵球員與教練團全力備戰，也準備豐富營養品為辛勤訓練的選手們送上最溫暖的支持。

南台灣籃球傳統名校永仁高中女籃隊長年耕耘，屢屢在ＨＢＬ賽場上締造佳績，曾在一０一及一０二學年榮獲ＨＢＬ兩屆后冠。女籃隊員兼顧白天課業成績之餘，仍堅持每日課後苦練，已成功挺進八強，正全力向四強邁進，最終目標直指冠亞軍決戰。

劉育菁心心念念這群孩子們的辛苦，利用課後時間兼程前往永仁高中予女籃隊師生們慰問嘉勉，更帶來「比臉還大」的烤雞排，她也向校長余月琴客氣詢問，是否可以通融在球季中嚴格控管飲食的情況下，讓孩子們享受這份「魔鬼般的小確幸」。頓時，大家驚喜連連，現場一片歡笑聲，當然余校長是欣然同意了。

劉育菁除感謝余月琴校長的熱情接待。並與女籃球員們相約，球場上苦練多時，賽場上必定要奮戰不懈，等待冠亞軍賽號角響起時，我們一起台北小巨蛋見。