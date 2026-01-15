永信學童許願 家長會幫暖冬圓夢

永信國小家長會在學期末舉辦「暖冬圓夢」活動中，認購愛心禮物，送給許下願望學童，幫助實現夢想。 （記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

歲末寒冬愛心傳遞溫暖，永康區永信國小家長會學期末舉辦「暖冬圓夢」活動。共有四十餘名有需求學童寫下心中小小願望，由家長會成員熱情認購，並化身為圓夢大使，將一份份滿載關懷與祝福的愛心禮物送給許願學童，協助他們實現夢想。

永信國小家長會平時除協助學校推動校務發展，並在一一四學年度學期末舉辦暖冬圓童夢活動，共有四十五位學童許願所需禮物，例如羽絨外套、運動鞋、手表、電風扇、補蚊燈、字典、保溫瓶等，看似平凡的心願，卻是他們平時得之不易的願望。

永信圓童夢活動，由家長會長蔡偉聰率領副會長及多位委員扮演圓夢大使，將愛心禮物親手送給許下願望的學童們，幫這些學童實現美夢，學童們收到期盼已久的時，臉上綻放出燦爛的笑容，內心充滿感動與喜悅，並以親手製作的感謝卡，向學校與家長會表達誠摯的謝意。整個活動洋溢著溫馨感人的氣氛，讓寒冬因愛而格外溫暖。

「滴水之恩、湧泉以報」，永信校長吳博明勉勵每位受贈學童在感受關懷與溫暖的同時，也要學習這份助人的精神，未來有能力時能將愛心延續，幫助他人回饋社會，讓善的力量不斷循環。