永信攜手富宇基金會寒冬送暖 助到宅沐浴弱勢家庭好過年

永信基金會捐贈物資給到宅沐浴弱勢家庭。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節將至，面對整體經濟壓力與物價持續上漲，許多弱勢家庭的生活卻愈發艱辛，永信社福基金會攜手富宇慈善基金會在過年前夕捐助到宅沐浴弱勢家庭物資，讓弱勢戶溫馨過年。

永信社福基金會副主任江瑞敏今日表示，永信關懷到宅沐浴、家庭已邁入第9年，迄今累計服務996戶。對許多行動不便、長期臥床的弱勢家庭而言，年節期間因出行受限，生活幾乎只能侷限在家中。「每年農曆年前，我們都會實地訪視」，了解需求並媒合長照資源，感謝富宇慈善基金會的支持，讓弱勢家庭能在年前安心洗個熱水澡，迎接新的一年。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，期待透過企業的力量，補足長輩照護資源，讓更多家庭重新感受家所帶來的幸福與美好。

家屬林小姐說，爸爸原本是工廠作業人員，5年前在工作途中突發腦溢血，從此長期臥床，日常生活都需家人協助，目前主要由媽媽獨力照顧。由於爸爸長期臥床，感謝永信到宅沐浴團隊的細心與耐心，年節前能讓爸爸好好洗個熱水澡，對全家而言意義非凡，真的非常感恩。

永信到宅沐浴團隊幫臥床民眾洗澡。(記者張軒哲攝)

