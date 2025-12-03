永信教師會永康公園走讀 深化在地歷史教育能量

永信國小教師會辦理「永康公園走讀教育研習」，藉由踏查永康公園經國行館的歷史定位等場域，深化教師們在地歷史教育能量。（記者汪惠松攝）

永康區永信國小教師會配合戶外教育計畫辦理「永康公園走讀教育研習」，邀請文史達人徐世和老師與復興里長吳秋明共同帶領教師踏查永康公園的環境變遷、經國行館的歷史定位等場域，讓教師對永康在地故事有更全面的理解。

永信教師會深化在地文化教學研習是一場豐富的實地體驗之旅。由復興里長吳秋明從地方視角出發，介紹永康公園的前身便是歷史悠久的雲山農場的由來與變遷，引導教師們想像這片土地的時代印記。同時教師們亦在吳秋明的導覽下，進入經國行館內參觀，感受其作為早期政經中心的歷史定位與莊重氛圍。

另文史專家徐世和老師亦在永康網寮出土文物地點，系統化介紹了史前文化遺址的意義，並現場展示珍貴的出土實物，例如陶器、石器等。徐世和精闢的講解讓教師們獲得第一手的文化衝擊與啟發，直觀感受永康的深厚歷史底蘊，充分理解網寮文物對永康聚落的重要性。

永信校長吳博明指出，走讀研習使教師的教學更貼近土地與生活，是推動戶外教育最紮實的基礎。教師會長陳誌文則強調，此次走讀是後續優質戶外課程的重要準備。希望教師將行館的莊重、農場的記憶、文物的震撼帶回課堂教室，豐富學生對家鄉歷史文化的視野，讓永康故事在下一代持續延續。

永信教師會期望透過此次研習，讓每位教師成為推動在地文化的種子，為守護永康歷史脈絡貢獻心力。