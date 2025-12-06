永信校運視師接力賽 創意騎馬裝迎馬年吸睛

永信國小校運會親師大隊接力，包括校長、家長會長、副會長穿著騎馬裝組成「四馬難追」擔任各組第一棒競跑迎接馬年的到來，創意妝扮吸引眾人目光。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／永康報導

永康區永信國小歡慶廿六歲生日，舉行校慶運動會，除田徑賽、趣味競賽等外，親師大隊接力賽各分組第一棒包括校長、家長會長、副會長穿著騎馬裝組成「四馬難追」，一起迎接馬年的到來，創意妝扮將歡樂氣氛帶到最高點。

永信國小創校廿六週年校慶，以「永不放棄真英雄、信心百倍勤逐夢、多元發展鍜智勇、彩色青春跑跳碰」為主題，展開各項競賽活動，除幼兒園表演、二年級新式健身操，亦進行一、二年級四十公尺分組賽跑。三至六年級六十、一百、二百公尺、四百公尺接力、男女混合大隊接力決賽。

親師大隊接力賽，老師、家長會參加非常踴躍，共分成四組進行，各組第一棒均穿著騎馬裝組成「四馬難追」，包括服務教育四十年的校長吳博明代表的「識途老馬」，次為甫挑戰完戈壁馬拉松的家長會長蔡偉聰代表的「戈壁馬」，充滿活力副會長吳芸綺代表的「古都馬」，及完成百場馬拉松的副會長楊宗洲代表的「一百馬」，手持接力棒競跑，創意妝扮吸引眾人目光。

還有各年級趣味競賽均設計不同主題進行，，包括一年級「滾動青春路」、二年級「大隊接力」、三年級「天旋地轉」、四年級「同甘共苦」、五年級「裙襬搖搖」、六年級「企鵝護蛋」，其中同甘共苦，兩人一組從起點出發，雙手持拖把桿兩端，桿上放置一顆大球協力往前方角錐前進，比速度、比技巧。各項競賽過程中，學生、家長們加油聲此起彼落，緊張刺激扣人心弦。