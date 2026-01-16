永信社會福利基金會攜手龍泉國小 以公益市集實踐生命教育





歲末年終之際，龍泉國小以「教育即公益」的理念，將年終大掃除的生活經驗轉化為品格教育行動，辦理「『藝』起做公益」跳蚤公益市集，結合資源再利用與公益關懷，讓學生在實作中學習分享與助人，落實 SDGs 永續發展目標。

活動結合校內藝文課程，規劃跳蚤市集、春聯義賣與街頭藝人表演，學生透過擺攤與演出，將義賣及打賞所得全數投入公益，實際幫助弱勢失能者在年前能洗上一場溫暖、安心的熱水澡。

龍泉國小校長王銘男表示：「希望透過公益市集，讓孩子在參與中學會感恩與惜福，也理解每個人都能用自己的能力幫助他人。當教育走出教室、回應社會需求，孩子學到的不只是知識，更是成為一位對社會負責、願意付出的公民。本次市集所得也將全數捐助永信到宅沐浴服務，期盼讓弱勢家庭在年前安心洗個熱水澡。」

永信社會福利基金會副主任江瑞敏指出：「今年到宅沐浴團隊也安排『到宅沐浴小小職人體驗』，現場邀請約 200 名學童參與『我是折毛巾高手』、『洗香香練台語』及『香草擂茶 DIY』等活動。透過生活技能、語言與感官體驗，讓孩子從做中學，認識到宅沐浴服務的意義，也進一步體會照顧者與父母日常付出的辛勞，培養同理心，將學習化為關懷社會的實際行動。」

永信社會福利基金會目前於大臺中地區提供到宅沐浴服務，協助行動不便的失能者在家中安心完成沐浴；如偏鄉或弱勢家庭有免費到宅沐浴服務需求，歡迎致電 04-2627-0812 分機 326，洽詢楊督導。

