永信童跆拳技術精湛 府城盃全國賽抱回22獎

永信童府城盃跆拳賽勇奪廿二個獎，校長吳博明（後排右三）、康銳美學牙醫診所執行長洪嘉浚（左一），共同頒發獎金鼓勵選手。 （記者汪惠松攝）

記者汪惠松／永康報導

永康區永信國小學童參加一一四年台南市府城盃全國跆拳道錦標賽，抱回三金、七銀、十二銅共計廿二個獎項。校長吳博明、該校顧問康銳美學牙醫診所執行長洪嘉浚，共同頒獎表揚團隊優異表現。

永信國小積極推展各項體育運動，培養學生運動人才，其中更有許多學生因對跆拳道有興趣，每週利用週二、五、六課後晚間及假日上午時段，在跆拳道館接受訓練，由世界跆拳道聯盟九段師聖張紹榮帶領教練李旺璋指導對打、品勢、拳技、足技、擊破、體適能、柔軟度、平衡感等基本技術，及品德、武德之修養。

廣告 廣告

此次在府城盃全國跆拳道錦標賽中，永信學童展現精湛技術，共計拿下金銀銅廿二個獎項，其中簡帷晴競速踢擊第一名、擊破旋踢第一名、對打第三名。鄧喻升擊破度下壓第二名、擊破三六０旋踢第三名、擊破旋踢第三名。張正揚競速踢擊第一名、擊破旋踢第三名、擊破旋踢＋後踢第三名。任宥建品勢第二名、擊破手刀＋正拳第二名、競速踢擊第三名。林梓軒擊破下壓＋前踢第二名。

林咨見擊破手刀＋正拳第二名、擊破下壓＋前踢第三名、品勢第三名、競速踢擊第三名。蘇煒翔品勢第二名。劉洺佑擊破下壓＋前踢第三名、擊破手刀＋正拳第三名。陳紫寧競速踢擊第二名、擊破下壓＋前踢第三名。