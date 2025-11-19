永信藥品無菌針劑擴廠動工 布局高端製劑產能2029年完工投產

永信藥品無菌針劑擴廠動工，預定2029年完工投產高端製劑產能，將成為永信未來全球供應鏈核心據點。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

台灣永信藥品邁向高端無菌製劑布局的新里程碑。公司全新「無菌針劑廠」正式動工，選址於台中市大甲區幼獅工業區，總投資額逾新台幣十四億元，將導入國際級無菌製程、連續化生產與先進隔離技術。新廠預計 2029 年完工並正式投產，將成為永信未來全球供應鏈核心據點。

新廠規劃涵蓋高潔淨度注射劑製造、無菌充填、凍晶與最終包裝產線，採用符合 EU GMP、PIC/S GMP 及美國 FDA 規範的 ISOLATOR密閉隔離系統。永信指出，新廠將以「高複雜度無菌製劑」為發展主軸，產品範圍涵蓋抗感染注射劑、特殊劑型針劑、長效針劑及其他高技術門檻特殊劑型，未來同時支援跨國藥廠的 CDMO 接案需求。

永信近年積極推動製造升級與國際化，強化美國 ANDA 申請、瞄準歐洲市場供應能量，並深耕中東、中南美及東協等新興市場。全球無菌針劑為成長最快速的製劑領域之一，凍乾劑型（Lyophilized powder for injection）多用於熱不穩定、易降解、需長期保存注射溶液的高複雜度產品，新廠加入後將顯著強化永信的製造彈性與國際供貨能力。

法人認為，永信在藥品領域同時具備原料藥、固形製劑與無菌製劑的完整垂直整合優勢，2029 年針劑廠投產後，將提升公司在全球標案市場及跨國藥廠供應鏈中的競爭地位，為中長期營運增添成長動能。