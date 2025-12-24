永信達比黴素注射劑「混入玻璃碎片」！食藥署緊急回收逾2.7萬瓶

記者簡浩正／台北報導

永信抗生素注射劑「混入玻璃碎片」，食藥署要求啟動藥品回收。（圖／翻攝自食藥署官網）

衛福部食藥署近日公布，經醫院通報永信藥品「達比黴素注射劑」混入玻璃碎片，該批已售出2萬7680瓶，要求業者在2026年1月12日前完成回收，並繳交改善計畫；由於業者4年前也因相同原因啟動回收作業，是否未落實改善措施，仍待本次改善計畫繳回，本次回收暫無藥品供應短缺之虞。

食藥署近期公告，「永信」達比黴素注射劑的批號TYI4 T012需整批回收。食藥署藥品組簡任技正黃玫甄今受訪表示，經醫院通報發現，有1支注射劑有異物出現玻璃碎片混入情形，接到通報後，請永信公司評估產品是否要啟動回收，經業者確認確實有異物混入，後啟動該批藥品回收。

黃玫甄指出，本案涉及藥品共1個批號（批號 TYI4 T012），效期為3年，截至目前已銷售數量共計2萬7680瓶，已要求廠商於2026年1月12日前，完成本次回收作業並繳交調查報告及預防矯正措施。

另針對該藥品前於110年（2021年）曾因玻璃碎片混入而啟動回收，與本次歸因是否相同，尚待調查釐清，食藥署將視本次原因調查結果及廠商相關預防矯正措施落實情形，必要時啟動實地查廠，並視風險情形加強查核頻率，以確保藥品品質及民眾用藥安全。

黃玫甄說，目前該藥品之市場庫存量尚屬充足，且國內尚有7張同健保分類分組之藥品許可證（其中4張為同成分、同劑型、同劑量）可供替代使用，經評估，暫無藥品供應短缺之虞。

