永信「達比黴素注射劑」混入碎玻璃！已售出2.7萬瓶 食藥署要求業者限期回收

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

衛福部食品藥物管理署近日公布，有醫療機構通報，永信藥品工業股份有限公司生產的抗生素藥品「永信達比黴素注射劑（TAPIMYCIN INJECTION YUNG SHIN）」疑似混入玻璃碎片，日前已要求業者啟動回收作業，涉及1個批號，目前已售出2萬7680瓶，廠商須於2026年1月12日前完成回收。

食藥署說明，問題藥品為批號「TYI4 T012」、效期3年。藥品組簡任技正黃玫甄表示，12月9日接獲醫院通報，發現「永信達比黴素注射劑」內疑似出現玻璃碎片異物，隨即以電子郵件及正式函文，要求永信藥品評估是否需回收；業者於12月12日確認該批藥品確實有異物混入，並依規定啟動回收作業。

黃玫甄表示，本案藥品截至目前共計售出2萬7680瓶，食藥署已要求廠商在明年1月12日前完成回收，並繳交原因調查報告及預防矯正措施。此外，該藥品曾於2021年因相同原因（玻璃碎片混入）啟動回收，是否與本次事件歸因相同，仍待進一步調查釐清。

目前該藥品市場庫存量仍充足，國內尚有7張同健保分類分組的藥品許可證，其中4張為同成分、同劑型、同劑量藥品可供替代使用，經評估，暫無藥品供應短缺之虞。

