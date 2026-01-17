永別了蘇花公路「最美路段」 政院放棄修復！3大經典絕景封存

蘇花公路台9丁線和仁到大清水段被譽為蘇花高最美路段，近期政府宣布放棄修復，不再開放。（翻攝Google Maps）

蘇花公路最美的打卡聖地台9丁線和仁到大清水段，近期由行政院正式公告走入歷史，未來將封閉並回歸自然原貌。消息一出，網路上一陣惋惜聲浪，不過也有人慶幸，這段飽受摧殘的海岸線終於能「休養生息」，重回大自然的懷抱。

絕美景觀令人難忘

這段依山傍海的絕美路徑從1932年通車以來，就以緊鄰太平洋與卡那岡斷崖的極致景色聞名，路面雖然驚險，那種驚心動魄卻又美得令人屏息的視覺衝擊，是不少旅人難以忘懷的公路記憶。

蘇花公路哪三路段封閉?

可惜天災頻傳，尤其在2024年4月3日花蓮強震後，山體結構變得脆弱不堪。只要雨勢稍大，土石崩塌就成了家常便飯，由於後續修復成本預計突破10億元，且無法保證不再崩塌，公路局決定不再投入無底洞，選擇忍痛放手台9丁線64K＋262至69K＋119路段。

哪些景點將封存?

雖然往返花蓮還有2020年通車的蘇花改仁水隧道可以走，交通機能無礙，但原本的3大私房景點「太魯閣國家公園界碑」、「和仁臨海短隧道」，將很難再造訪，這些指標性地標也將一併封存在大家的相簿與回憶裡。

