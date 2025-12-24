永別了「電玩阿嬤」！ 孫悲痛證實：被愛環繞離開人世

在網路享有高人氣的78歲電玩阿嬤傳出已在21日辭世。（翻攝自Instagram @epicgamergrandma）

打電動不是年輕人的專利！曾在網路上分享「麥塊」（Minecraft）等電玩遊戲、在TikTok擁超過240萬粉絲追蹤的網紅「史詩玩家阿嬤」（Epic Gamer Grandma），傳出已在21日辭世，享壽78歲，他的孫子庫爾桑悲痛證實此事。

電玩阿嬤是誰？為何累計百萬粉絲？

據報，來自英國的電玩阿嬤艾格妮絲（Agnes）以長輩玩電動的反差感在網路上享有高人氣，她曾分享過玩知名電玩《Minecraft》《恐鬼症》等遊戲的影片，也會分享自己的生活或人生故事，除了在TikTok累積高達240萬粉絲追蹤，她的Instagram、YouTube也分別有85.9萬、11.8萬人訂閱。

電玩阿嬤怎麼了？孫親曝停更原因

然而艾格妮絲幾個月前身體狀況開始變差，她的孫子庫爾桑（Culsans）今年10月曾代她更新社群，透露她最近很少更新影片是因為她的慢性阻塞性肺病（COPD）惡化，被送進醫院治療，隨後又發生嚴重中風，病情不見好轉，庫爾桑11月時曾說，阿嬤的思維和語言能力嚴重受損，很多句子已經無法辨識。

耶誕前夕傳噩耗 孫證實電玩阿嬤過世了

如今在耶誕前夕傳來噩耗，庫爾桑更新社群悲痛表示，「艾格妮絲，我們的史詩玩家阿嬤，在2025年12月21日晚上9:20，牽著她女兒寶琳（Pauline）的手安詳辭世了。她離開這個世界的方式，就如同她在這世界活過的方式：被愛環繞著。」

廣告 廣告

孫子庫爾桑在IG發文證實電玩阿嬤已辭世。（翻攝自Instagram @epicgamergrandma）

庫爾桑感嘆，他們這段時間眼睜睜看著他們認識的最堅強的女人慢慢失去語言能力，他們有許多話還來不及說出口，雖然他們心碎不已，但也無比驕傲，為她成為「網路上的她」感到驕傲，為她將家庭緊緊凝聚感到驕傲，也為她在生命的後段，用行動證明人生不會在某個年齡就結束、而是換了一個形式繼續而感到驕傲。

庫爾桑說，艾格妮絲在她人生的多數時間裡不是什麼網紅，而是一個女兒、一個姊妹、一位母親、一位阿嬤、一個鄰居、一名朋友，總是確保別人都被照顧好，才會想到自己，「她就是家的所在」。

年齡只是數字！ 盼長輩受鼓舞「嘗試新事物」

庫爾桑表示，阿嬤教會他們如何帶著尊嚴面對人生最艱難的時刻，儘管她生命的最後幾個月充滿了疼痛、恐懼和各種不確定，但她從未失去自己，就算已經無法言語，仍可以從她眼中看到那份善良和機智幽默，以及安靜而堅定的力量。

庫爾桑希望電玩阿嬤的故事可以鼓舞長輩「嘗試新事物永遠不嫌晚」。（翻攝自Instagram @epicgamergrandma）

他也說，網友給的留言和鼓勵都有念給阿嬤聽，她知道自己不僅被家人愛著，也獲得數百萬來自從未謀面的大家的愛，「她的故事不會在這裡結束，將會繼續在網路的世界延續下去」，她是蘇格蘭最具影響力的高齡創作者，每個看到她就會認為「嘗試新事物永遠不嫌晚」的長輩、或是看到她就會想「年齡真的只是一個數字」的年輕人，都將體現她的遺澤和精神，「她讓我們看到網路不是年輕人專屬的」，也提醒了世人「長輩不是隱形的」，他們有故事、有幽默、有立場，也有滿滿的愛。

庫爾桑感謝網友們成就了阿嬤的「線上第二家庭」，讓阿嬤感覺被看見、有價值的，她對大家的重要性遠超過她自己所認知，「史詩（epic）不僅僅是一個綽號，而是一個頭銜，史詩玩家阿嬤萬歲」。

更多鏡週刊報導

唱一半被亂入！王ADEN臭臉被罵翻 吳宗憲5年前離奇事件被網讚「臨危不亂」

私聊色照也要罰！中國擴大網路掃黃惹議 駭客入侵直播間「狂播色色片」

台大碩士男露鳥闖社辦 脫光猥褻女大生後「躺樹下看天空」辯稱：退化成動物