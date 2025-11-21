永利賭場洗錢黑幕曝光！大陸限資金外流 富豪借黑錢賭

美國拉斯維加斯賭場出現洗錢產業鏈，背後竟與中國嚴控資本外流有關。（圖／達志影像Shutterstock）

美國知名的永利賭場，去年捲入賭客洗錢案，原本保密到家的案情最近曝光。賭場變洗錢天堂，原來與中國限制資金外流有關，大陸賭客因為手頭資金不夠，找上洗錢仲介幫忙，沒想到拿到的錢，都是毒梟或犯罪集團的不法所得。

美國拉斯維加斯賭場出現洗錢產業鏈，背後竟與中國嚴控資本外流有關。（圖／達志影像Shutterstock）

美國拉斯維加斯永利賭場因捲入一起複雜的跨國洗錢案，於去年支付了1億3000萬美元和解金給美國聯邦政府，案情細節近期才被揭露。這起洗錢案的形成與中國自2016年起限制資金外流的政策密切相關，導致在美國的中國富豪賭客資金不足，轉而尋求洗錢仲介協助。這些仲介將販毒集團、人口走私或詐騙的不法所得提供給富豪賭客，而賭客則透過中國的WeChat帳號將等值金額轉回仲介在中國的帳戶，形成一條避開監管的跨國洗錢產業鏈。

廣告 廣告

美國國稅局特別探員Dave Mesler表示，他們是從另一家賭場獲得線索，注意到一群人經常光顧永利賭場，並擁有特殊門禁權限。調查發現，賭場內經常有可疑人士帶著錢袋與賭場接待員會合，接待員隨後會帶來需要大量賭資的富豪賭客，三方在賭場內進行秘密交易。Mesler認為這些人試圖擺脫黑錢，而這些專門把錢帶進賭場的人就是所謂的洗錢仲介。

這些洗錢仲介的主要工作是收集販毒集團手中的現金，再透過中國的WeChat帳號將錢轉回去。Mesler強調，洗錢仲介透過與中國毒販進行金融交易來支付收到的大筆現金，而這些交易需要中國銀行帳戶才能進行。對販毒集團而言，給出去的現金可能是販賣吩坦尼的不法所得，但經過中國帳戶轉一圈後，資金背景就完全消失了。

在這個洗錢網絡中，賭場接待員扮演著關鍵角色。Mesler觀察到洗錢仲介和賭場接待員每天會互相通話多次，頻率非常高。這種洗錢模式的出現，主要是因為中國從2016年起打貪並限制資金外流，導致在美國的中國富豪賭客無法自由取得足夠資金。Mesler解釋，許多中國賭客每年只能從中國取出有限金額，對於想在拉斯維加斯大玩特玩的百萬富翁來說，5萬美元遠遠不夠。

最終，這起洗錢案是在調查員假扮成中國富豪賭客的臥底行動下才被揭發。涉案的四名華裔被告承認是為了幫助中國富豪規避貨幣限制，讓他們能在賭場大筆消費，而賭場本身也為了利益冒險擔任牽線人。Mesler擔心這只是冰山一角，估計美國賭場每年涉及的洗錢金額可能高達上億元。他強調打擊這類洗錢案件的重要性，因為它們影響著毒販和人口販子的活動。中國限制資金外流的政策反而在美國賭場創造出洗錢產業鏈，這次事件也敲響警鐘，未來美國賭場可能需要像金融機構一樣接受更嚴格的洗錢監督。

更多 TVBS 報導

太子集團洗錢案！金管會：10銀行有存款往來 3家給授信

F1拉斯維加斯分站將登場！麥拉倫反向操作 推黑白蜘蛛紋Project Viva

前龍亨幹部進貢太子集團首腦選妃 大讚台灣女生「溫柔服務好」

反制川普恢復核試 普欽：將被迫採回敬措施

