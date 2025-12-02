永動機再+1！輝達斥資20億美元入股EDA龍頭新思科技

輝達日前宣布與新思科技擴大合作並入股。圖為輝達執行長黃仁勳。

AI晶片龍頭輝達宣布與EDA龍頭新思科技（Synopsys）擴大策略合作夥伴關係，基於雙方多年合作，輝達本次也將斥資20億美元入股新思科技。

從半導體產業到航太、汽車、工業等眾多領域，研發團隊皆面臨嚴峻的工程挑戰，包括日益複雜的工作流程、不斷攀升的開發成本及上市時間壓力等。此次擴大合作將整合NVIDIA在人工智慧（AI）和加速運算的技術優勢，以及新思科技業界領先的工程解決方案，從而助力研發團隊以更高的精度、更快的速度和更低的成本設計、模擬和驗證智慧產品。此外，NVIDIA亦以每股414.79美元價格投資20億美元購入新思科技普通股。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「藉由CUDA GPU加速的運算正徹底改變設計領域，實現前所未有的模擬速度與規模，從原子到電晶體、從晶片到完整系統，在電腦內部打造功能齊全的數位孿生。我們與新思科技的合作將充分運用NVIDIA在加速運算與AI的強大能力，重新定義工程和設計，賦能工程師創造出塑造未來的卓越產品。」

新思科技總裁暨執行長Sassine Ghazi 表示：「開發新一代智慧系統的複雜性和成本，要求工程解決方案在電子與物理層面達到更深度的整合，並透過AI能力與運算加速。沒有任何兩家公司比新思科技和NVIDIA更能提供 AI 驅動的整體系統設計解決方案。我們將攜手重塑工程領域，賦能全球創新者以更高效率實現創新成果。」

雙方合作包含透過採用NVIDIA CUDA-X™函式庫與AI物理技術全面加速新思科技應用新思科技將進一步加速並最佳化其廣泛的運算密集型應用組合，涵蓋晶片設計、物理驗證、分子模擬、電磁分析、光學模擬等領域。

基於現有的AI合作，雙方將新思科技的AgentEngineer™技術與NVIDIA代理型AI技術堆疊（包括NVIDIA NIM™微服務、NVIDIA NeMo™ Agent工具組軟體及NVIDIA Nemotron™模型）整合，賦予電子設計自動化（EDA）與模擬分析工作流程自主設計能力，推進代理型AI工程

雙方將合作運用高精度、高複雜度的數位孿生技術，為半導體、機器人、航太、汽車、能源、工業、醫療等眾多產業打造次世代虛擬設計、測試與驗證方案。這些解決方案將採用NVIDIA Omniverse™、NVIDIA Cosmos™等技術。

新思科技與NVIDIA計劃透過開放GPU加速工程解決方案的雲端存取，使各規模工程團隊皆能運用加速工程解決方案的強大能力。

為推動市場採用，雙方亦同意共同制定市場推廣策略，以本地部署與雲端就緒的解決方案，廣泛觸及多產業的工程團隊。這項市場行銷計畫將利用新思科技遍佈全球的數千家直銷商與通路夥伴網路，並基於新思科技龐大的客戶群，以及授權、銷售和支援嵌入於新思科技模擬解決方案中Omniverse技術的既有協議。



