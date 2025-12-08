永南愛心基金會寒冬送暖贈物資 關懷下營區弱勢家庭

永南愛心基金會寒冬送暖贈物資關懷下營區弱勢家庭，下營區公所也回贈感謝狀肯定基金會長期照顧弱勢善行。（記者李嘉祥攝）

歲末年終，永南愛心基金會秉持「取之社會、用之社會」精神，於臺南市下營區公所前廣場舉辦寒冬送暖公益活動，發放慰助物資給下營區72戶低收入戶家庭每戶現金1500元、毛毯及3公斤白米，期盼在歲末時節帶來溫暖與實質協助。

下營區區長李宗翰代表黃偉哲市長頒發感謝狀，感謝永南愛心基金會多年來持續投入弱勢關懷，善盡企業回饋社會責任，對地方社會安全網有相當助益，也期盼未來能持續攜手推動公益，讓愛心在地方傳遞不間斷。

永南愛心基金會指出，基金會持續與各地公所及社福單位合作，希望透過定期物資與急難救助，讓更多弱勢家庭感受到社會的支持與溫暖；也感謝下營區公所協助此次發放活動，共為社區弱勢家庭打造更具溫度的環境。