永和人注意! 2名老婦賣慘討錢.賣愛心筆 1分鐘進帳百元

社會中心／洪巧璇、黃柏榕 新北報導

苦肉計的手法，又重出江湖了嗎？新北市永和地區，最近出現兩名婦人，他們聲稱自己生病、需要錢，就沿路向店家討錢，或是販售愛心筆，一支５元的原子筆，以５倍的價格來賣，一次還得買４支，還會情緒勒索，跟店家說，最少也要給個一百塊錢，就有民眾表示，如果不給、不買，她們還會擺臭臉。

兩名白髮蒼蒼的老婦人，一前一後進到火鍋店裡，員工趕忙跑到櫃台招呼，但他們根本就不是要來消費，而是開口來要錢。兩人一搭一唱，說自己很可憐，看病需要錢，還拿出原子筆來販售，雙手合十、苦苦哀求，店員心軟，就自掏腰包買下愛心筆，兩名婦人不到一分鐘，口袋就進帳100元，離開後，又馬上到隔壁店家，用同樣的手法再來一次。民視記者洪巧璇：「這兩位老太太經常出沒在永和地區，當天傍晚他們就是拿著這一組4支的原子筆，沿路向店家販售一組100元，等於一支就要價25元。」

實際上網查，同一款原子筆一支售價才5元，但婦人卻用5倍的價格來販售，就有民眾po文，這兩名婦人謊稱生病要籌錢，還會情緒勒索，說別人最少都給100元，看你心意啦，就有不少網友留言，自己也有遇過，要不到錢，她們馬上擺臉色，20年前開店就出現，沒想到，過了這麼久還繼續騙，也有網友回應是壞人變老了。在地人跟店家，都很了解婦人的套路，但遇到這種情況，到底要不要買，民眾反應兩極。附近店家：「還是很暴利啊，就騙別人同情心。」附近店家：「因為看到老人家，100塊而已啊，就有東西就隨便啦100塊。」









苦肉計的手法重出江湖，遊走法律邊緣，雖然要不要掏錢都是個人意願，但民眾的善心不該被有心人士濫用。





