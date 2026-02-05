永和信義路早餐推薦 中西式餐點豐富選 多款輕食不限時內用

《葳兒 where 餐館》位於永和信義路生活圈，提供早午餐、輕食與外帶/外送選項（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

從生活觀察出發的永和早午餐店 回應日常節奏需求

在城市與社區交界的清晨，有人尋找一頓可以慢慢享用的早餐，一處能稍作停留、放慢腳步的地方，讓日常從不匆忙開始。

位於新北市永和區信義路一帶的葳兒 where 餐館，於 2025 年 9 月正式開幕，定位為一間以永和早午餐為主軸的社區型小店。創辦人曾於早餐店工作多年，在實務經驗累積下決定轉換跑道，嘗試打造一處結合生活感與用餐舒適度的空間。他表示，創業並非一時興起，而是來自對日常餐飲觀察的延伸與內心長久以來的想法。



品牌名稱「葳兒」取自家中愛犬「葳葳」的名字，英文 “where” 則象徵起點與方向。創辦人以「Where morning start. Where Brunch」作為品牌理念，希望提供一種從清晨開始、貼近社區節奏的日常飲食。這間小店也因其地點與風格，逐漸累積在地居民的關注與回訪，成為不少人頂溪早餐地圖的選擇之一。

廣告 廣告

永和信義路美食，舒適座位與自然採光的早午餐空間，適合親子與寵物同行用餐（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

永和平價早午餐 映照中永和社區的飲食習慣與步調



談到選址的考量，創辦人提到，過去在台北市工作期間，觀察到不少上班族的早餐往往是趕時間下的過程，用餐節奏急促、停留時間短。而搬至中永和後，他感受到這裡的生活步調更為從容，許多居民會選擇坐下來慢慢用餐、聊天，享受一段屬於自己的早晨時光。這樣的日常風景，也讓他認為永和是適合發展早午餐文化的地方。



葳兒 where 餐館以貼近社區日常需求的永和平價早午餐作為核心定位，提供適合久坐的用餐空間。店內營業至下午時段，也吸引部分顧客於午後前來享用輕食或簡單聚會，成為部分顧客在午後時段選擇輕食與休息的下午茶咖啡廳，也逐漸成為中永和午後輕食的選擇之一。

永和不限時早餐店，搭配熱紅茶或特調飲品，是中永和下午茶推薦組合（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

結合寵物友善理念的永和吐司早餐推薦 打造共享空間



餐點涵蓋中西式早午餐，方便不同用餐習慣的顧客選擇：

．飽足系：牛肉漢堡、牛肉總匯等，適合上班族與學生族群。

．酥香系列：蝦排蛋可頌等，作為早午餐或下午點心都合適。

．偏中式：蘿蔔糕與中式特餐，適合想吃熱食的顧客。

（實際供應品項與售價請以店內或外送平台資訊為準）



除了餐點，葳兒 where 餐館的空間設計同樣講究。空間以簡約工業風搭配木質桌椅與自然採光，座位安排以舒適用餐與短暫停留為主。考量親子與寵物客群的需求，店內備有兒童餐具，並採取「寵物可入內但需牽繩」的方式友善經營，使這裡同時具備永和寵物友善餐廳的特質。無論是一個人靜靜吃早餐，或是與孩子、毛孩共享時光，這裡都提供了自在的用餐選擇。

永和午後輕食外送，在 Uber Eats 上也能找到多樣品項選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從永和外送早餐出發，延伸頂溪外送下午茶的新選擇



除了內用服務外，葳兒 where 餐館也與 Uber Eats、foodpanda 合作，提供便捷的永和外送早餐服務，讓周邊居民無論在家或辦公室，都能輕鬆享用早午餐。餐點如中式特餐、可頌與輕食點心，也常被作為午後想吃點輕食時的外送選擇。



未來，創辦人表示，品牌將持續開發更具風味辨識度的特色餐點，希望透過穩定品質與口碑累積，在地建立信任，成為融入大家日常、讓人記得的早午餐店。



在永和的日常節奏裡，葳兒 where 餐館希望用穩定的餐點與舒服的空間，成為居民願意回訪的一間店。讓一頓早午餐不只是填飽，也能為早晨留下一點餘裕。



《葳兒 where 餐館》資訊一次看 地點、推薦餐點、外送服務與用餐須知



Q1：新北永和「捷運頂溪站」附近有推薦的平價早午餐嗎？

A：位於永和信義路的《葳兒 where 餐館》提供多樣化的平價餐點，從厚實牛肉總匯到中式蘿蔔糕應有盡有，距離頂溪站步行僅需 5 分鐘，是當地居民與通勤族公認的高 CP 值選擇。



Q2：永和信義路有哪些可以帶狗狗入內的「永和寵物友善餐廳」？

A：《葳兒 where 餐館》店名取自愛犬「葳葳」，是一間標準的寵物友善空間。只要毛孩牽繩即可入內用餐，店內溫馨的工業風氛圍也吸引許多寵物飼主前來聚會。



Q3：想訂「頂溪外送下午茶」，《葳兒 where 餐館》有提供外送服務嗎？

A：有的，《葳兒 where 餐館》與 Uber Eats 及 foodpanda 平台合作提供永和外送早餐與下午茶服務。除了招牌吐司，酥脆的可頌與輕食點心也是午後時段的熱門點餐品項。



Q4：《葳兒 where 餐館》的用餐環境適合親子聚餐嗎？

A：非常適合。店內空間寬敞、採光充足，並提供兒童餐具與舒適桌椅，加上營業至下午時段，是許多永和爸媽帶著孩子享受悠閒早午餐或輕食點心的口袋名單。



葳兒 where 餐館

連絡電話：0966-002-158

服務時間：週一至週日（實際營業時段以店內公告為準）

地址：新北市永和區信義路60號1樓

大眾運輸：捷運站「頂溪」步行5分鐘

Google 地圖：https://rink.cc/9j0jf

（最新資訊請以業者公告為準）